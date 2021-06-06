科兴疫苗紧急使用范围扩大到三岁以上

中国已批准将科兴生物冠病疫苗的紧急使用年龄范围扩大到三岁以上，成为第一个将冠病疫苗接种年龄范围扩大至最低三岁的主要国家。

综合彭博社、央视新闻、路透社报道，中国科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东前晚在央视《新闻1+1》节目上透露上述消息。

他说，科兴今年初启动了一个针对未成年人人群的临床研究，目前已经完成了一期临床和二期临床试验，有数百人临床研究表明，三岁至17岁的未成年人接种科兴灭活疫苗，安全性跟18岁以上的成人接种是一样的，抗体水平也和成年人一样。