中国政情 科兴疫苗紧急使用范围扩大到三岁以上 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月6日 5:00 AM 中国已批准将科兴生物冠病疫苗的紧急使用年龄范围扩大到三岁以上。（法新社档案照） 字体大小: 小 中 大 中国已批准将科兴生物冠病疫苗的紧急使用年龄范围扩大到三岁以上，成为第一个将冠病疫苗接种年龄范围扩大至最低三岁的主要国家。综合彭博社、央视新闻、路透社报道，中国科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东前晚在央视《新闻1+1》节目上透露上述消息。他说，科兴今年初启动了一个针对未成年人人群的临床研究，目前已经完成了一期临床和二期临床试验，有数百人临床研究表明，三岁至17岁的未成年人接种科兴灭活疫苗，安全性跟18岁以上的成人接种是一样的，抗体水平也和成年人一样。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 港疫情缓和 外佣维园走秀 男子疑悲观厌世持刀行凶 安徽伤人案死亡者增至六人