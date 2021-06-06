西方驻港机构纪念六四 外交部公署谴责

（香港综合讯）美国驻港总领事馆、欧盟驻港办事处前晚在窗边摆满电子蜡烛纪念六四事件32周年，中国外交部驻港特派员公署昨天痛批此举是“拙劣的政治戏码”“唯恐香港不乱”，并表示强烈谴责和坚决反对。

综合明报网、中新社与法新社报道，香港当局前天如临大敌，除了禁止支联会在维园举办六四烛光晚会、全日封锁维园等，也在街头警戒、驱散聚集纪念六四的人士。

不过，网上仍有声音呼吁市民在家关灯、窗边点亮蜡烛悼念六四，西方主要国家驻港机构纷纷响应。英国、澳大利亚驻港总领事馆在面簿发布烛光照片；德国驻港总领事馆面簿专页上传了德文单字“Erinnerung”，即“记忆”之意；美国驻港总领事馆、欧盟驻港办事处当晚则在窗边亮起烛光。

中国外交部驻港公署发言人昨天对“个别西方驻港总领馆在6月4日上演拙劣的政治戏码，与极少数反中乱港分子遥相呼应，打着维护民主人权的幌子借政治议题干预香港事务和中国内政”表示强烈谴责和坚决反对，并指有关行径再次暴露出其唯恐香港不乱和借香港对中国大陆进行渗透、颠覆、破坏的险恶用心。

发言人在声明中说：“我们再次敦促有关国家驻港机构立即停止徒劳的政治表演，停止干预香港事务和中国内政，不要玩火自焚！”

前天涉嫌违反《公安条例》被捕的支联会副主席邹幸彤，昨天下午在被扣留超过33个小时后获保释离开警署。她批评警方无理拘捕，目的是要阻止她去维园，并制造舆论恐吓他人不要出现在维园、不要出现在铜锣湾、不要点亮烛光。