中国政情 泡泡玛特要求女求职者填写生育计划引发担心 三孩政策或导致对女性就业歧视加剧 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年6月6日 5:00 AM 中国“盲盒第一股”泡泡玛特被曝光在面试单中要求女性求职者填写近期是否有生育计划。（档案照） 字体大小: 小 中 大 三孩政策刚刚出台，中国“盲盒第一股”泡泡玛特就被曝光在面试单中要求女性求职者填写近期是否有生育计划。尽管泡泡玛特紧急致歉，但不少女性网民仍担心，新生育政策将导致对女性的就业歧视加剧。社交平台微博前天流传的照片显示，泡泡玛特的面试单上有一栏要求填写“近期是否有生育计划”，如果选择“是”，则要回答计划在几年内生子。面试单上还特别标注，这一栏仅针对女性求职者。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 三孩 泡泡玛特 面试 性别歧视 招聘 港疫情缓和 外佣维园走秀 男子疑悲观厌世持刀行凶 安徽伤人案死亡者增至六人