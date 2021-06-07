维文赴重庆出席 亚细安—中国外长特别会议

新加坡外交部长维文医生昨天启程飞往中国重庆，出席今天举行的亚细安—中国外长特别会议，他此行也将与中国国务委员兼外长王毅会谈。

本次亚细安—中国外长特别会议配合亚细安—中国建立对话关系30周年举行。根据新加坡外交部文告，本次会议重申了亚细安和中国长久和实质性的关系，并期待能强化双方未来的合作，尤其是推动本区域在冠病疫情后的复苏。

维文昨天在面簿上载了他在樟宜机场登机前拍摄的视频。维文在视频中说，外长特别会议是“回顾亚细安与中国30年外交关系的机会，当然也包括应对当前的课题，比如冠病疫情和区域发展”。

维文本次行程前后共两天，除了出席特别会议，他也将与王毅进行双边会谈，以及参加王毅为亚细安代表团团长主持的晚宴。

另一方面，中国外交部官网昨天以“发言人答记者问”的形式发文，介绍这次会议。

发言人强调，中国与亚细安在当前疫情形势依然严峻的背景下，商定线下举行特别外长会议，体现各方对新形势下发展中国—亚细安关系的高度重视和期待。

该发言人也说，王毅期待同亚细安各国外长一道，梳理总结中国和亚细安30年合作成果和经验、以抗击疫情和经济复苏为主线、进一步加强战略规划对接、打造务实合作亮点，推动双方关系提质升级，共同为地区和平稳定和发展繁荣作出新贡献。

会议期间，王毅也将同亚细安国家外长和亚细安秘书长分别举行双边会见。

此次会议是亚细安各国继4月24日的缅甸问题亚细安特别峰会后，首次举行面对面会议，包括缅甸在内的亚细安10国相信都会派代表出席。

与冠病确诊者有密切接触希山慕丁无法出席会议

不过，原定赴重庆出席亚细安—中国外长特别会议的马来西亚外长希山慕丁，因与冠病确诊者有密切接触须接受隔离而无法成行，马国副外长卡玛鲁丁查化将代为出席。

马国外交部昨天发出文告说，希山慕丁接受了两次聚合酶链式反应检测结果都呈阴性，但根据当地卫生指导原则，他必须接受强制性隔离及自我隔离，因而无法按计划前往重庆访问。他也会展延前往埃及、科威特及卡达尔的工作访问行程。

（记者是《联合早报》北京特派员）