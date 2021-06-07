三参议员访台宣布美赠75万剂疫苗 学者：针对大陆疫苗战揭序幕

受访国际关系学者向本报分析，美日相继对台捐疫苗的及时雨，其实也是为蔡英文政府引发民怨的疫苗策略与防疫治理解围，避免反蔡英文政府情绪演变成亲中反美。这场针对中国大陆的疫苗外交战正揭开序幕，比的是救命救急和赢取人心的软实力。

美国三名跨党派参议员昨天率团抵台，宣布将捐赠75万剂疫苗。台湾总统蔡英文形容这是及时雨，期待与美国和日本合作度过疫情挑战。

受访国际关系学者向本报分析，美日相继对台捐疫苗的及时雨，其实也是为蔡英文政府引发民怨的疫苗策略与防疫治理解围，避免反蔡英文政府情绪演变成亲中反美。

这场针对中国大陆的疫苗外交战正揭开序幕，比的是救命救急和赢取人心的软实力。

继日本上周五空运124万剂阿斯利康疫苗送给台湾，美国三名参议员达克沃丝（Tammy Duckworth）、苏利文（Dan Sullivan）和昆斯（Chris Coons）昨早率领来自美国共和党和民主党的10人团访台时，也宣布捐赠台湾75万剂疫苗，但没有公布疫苗种类与何时送到。

美国已宣布6月底前释出8000万剂疫苗到海外，首批2500万剂疫苗中的700万剂将送到亚洲。达克沃丝表示，台湾将收到75万剂疫苗，作为“第一批的一部分”。

达克沃丝和苏利文是参议院军事委员会成员，昆斯是参议院外交委员会成员。访团昨早7时19分搭美军运输机C-17抵达台北松山机场，逗留三小时后再飞往韩国。

蔡英文到台湾空军松山指挥部接见访团致词时，感谢三名参议员长期在美国国会为台湾发声，这一趟更带来美国国会跨党派支持台湾的信息，展现台美坚若磐石的情谊，她代表台湾人民致上最深谢意。

她感谢拜登政府伸出援手、三名参议员居中协调，指疫苗对台湾是及时雨，台湾会铭记他们的帮忙，也期待通过与美日合作，以度过眼前挑战，也能协助各国克服疫情，走向复苏之路。

美日已意识到救命救急比经济力量更深入人心

昆斯致词时指出，由于台湾被阻止加入世界卫生组织，在寻求安全有效的疫苗时受阻，并指有些国家质疑美国是否会帮助台湾，“我们更要确保台湾人民了解美国与台湾的伙伴关系”。

台湾师范大学东亚系主任兼政治研究所所长林贤参对《联合早报》指出，美国、日本、印度和澳大利亚组成的“四方安全对话”（Quad）机制，已宣布要在明年底前为亚洲提供10亿剂疫苗，并言明要应对中国大陆日益扩大的疫苗外交。

“最近美日都看到台湾内部积蓄不满蔡英文政府的情绪，担心继续发酵和酝酿，会从反蔡反绿营，外溢成亲中反美。当民众看到大陆热心捐疫苗，对中美的好感难免此消彼长，甚至迁怒美日帮得太少太慢。这场疫苗外交战刚开打，中共目前领先，但美日已意识到救命救急的软实力，比经济力量更深入人心。”

淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新则指出，美日联盟先后送到台湾的疫苗，是美国全球疫苗外交战的一环，也是应对大陆热心送疫苗、蔡英文政府防疫失策、美国驻台代表失言惹反感的解围救急。

“蔡英文政府拒绝普筛检验、疫苗采购不足，也阻挠地方政府、企业界和慈善团体自救买疫苗，已引起怨声载道。加上美国在台协会（AIT）台北处长郦英杰上月底发表卸任演说时，直白点出台湾不是美国优先援助送疫苗的地区，让民众都听傻眼。因此这场疫苗外交战，也同时要为蔡英文政府和美国对台形象解围。”

台湾目前的疫苗数量，离达成75%人口接种两剂的群体免疫目标还远。到手的211万剂疫苗加上未送到的75万剂，总数286万剂只够让2375万人口的12%打一剂。要让75%人口接种两剂以达致群体免疫需3500万剂。

（记者是《联合早报》台北特派员）