广州展开全市居民核酸检测

中国前天确诊本土病例七起均在广东省。广州市政府昨天宣布从今天起民众离穗需持48小时内核酸检测阴性证明。官方宣布，市民非必要不离开广州、不出广东省。

（广州／北京综合讯）为了防控冠病疫情，广州对全市居民展开全员核酸检测，广东省政府从各地抽调5600名医护人员支援广州展开这些工作。广州市政府昨天也宣布从今天起民众离穗需持48小时内核酸检测阴性证明。