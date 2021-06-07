广州展开全市居民核酸检测 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月7日 5:00 AM 广东省药品监督管理局要求药品零售企业落实药品实名登记报告制度，要求顾客进店测量体温并出示健康码；如果健康码出现“黄码”（针对风险人群的提醒），不准入店购药，并指引到医疗机构就诊。图为昨天广州市天河区一家药店入口处，张贴了顾客进店测量体温、出示健康码等要求和警示标语。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国前天确诊本土病例七起均在广东省。广州市政府昨天宣布从今天起民众离穗需持48小时内核酸检测阴性证明。官方宣布，市民非必要不离开广州、不出广东省。（广州／北京综合讯）为了防控冠病疫情，广州对全市居民展开全员核酸检测，广东省政府从各地抽调5600名医护人员支援广州展开这些工作。广州市政府昨天也宣布从今天起民众离穗需持48小时内核酸检测阴性证明。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 广州 核酸检测 交通管控 冠病疫情 全员核酸筛查 冠状病毒19 港疫情缓和 外佣维园走秀 男子疑悲观厌世持刀行凶 安徽伤人案死亡者增至六人