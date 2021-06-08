维文对缅甸局势进展“非常缓慢”感失望 强调内部真诚对话和解委亚细安特使才有意义

新加坡外交部长维文医生昨天（6月7日）对缅甸局势进展“非常缓慢”表示失望，强调只有当缅甸内部有意愿展开真诚的对话、协商与和解，委任一名亚细安特使才有意义。

维文昨天在重庆出席亚细安—中国外长特别会议后，通过电话连线接受新加坡媒体采访。他一开始表明，会议各方一致认为，有必要立即结束缅甸的暴力局面、立即释放被拘留者，各方也必须展开有意义的协商与对话。

亚细安与缅甸军政府代表曾在4月24日举行特别峰会；会后，亚细安宣布与缅军方达成五点共识，包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成各方对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。昨天的特别会议，是双方自特别峰会以来的首次会面。

缅甸局势一个多月来未见好转，军方在4月27日提出，必须等当地局势恢复稳定，才会考虑亚细安的建议并设法结束暴力冲突；亚细安也未针对缅甸局势委任特使。维文说：“即便是委任亚细安特使，只有在缅甸内部愿意展开真诚对话、协商与和解的情况下，才有意义（make sense）。”

他不讳言：“老实说，我们对进展缓慢、非常非常缓慢感到失望。很不幸，我们知道目前还有平民受伤或被杀害，没有政治拘留者被释放，没有进行有意义政治对话和协商的真实迹象。所以我们得继续留意。”

维文重申，亚细安主要的角色不是干预缅甸事务，最终只有缅甸人民能决定自己的未来。但亚细安随时准备好提供援助与支持，并在可能的情况下促进调解。

就如何安全重启旅游 我国与中国交换意见

本次的亚细安—中国外长特别会议，是配合亚细安—中国建立对话关系30周年举行。维文昨早与中国国务委员兼外长王毅进行双边会谈，并参加王毅为亚细安代表团团长主持的晚宴。维文3月曾出访福建，昨天是他今年第二次和王毅会面。

维文昨晚在面簿上贴文指出，他和王毅在双边会议中对亚细安与中国建立对话关系30周年的到来，表示欢迎，两人也探讨了继续扩展双边合作的方法。双方就如何安全地重启旅游交换意见，包括在两国疫苗接种快速前进之下，探讨健康证明相互认证。

根据中国外交部文告，王毅在会上高度赞赏新加坡在深化中国—亚细安关系中发挥重要作用。王毅提出，两国要根据疫情形势，以灵活方式保持高层交往势头，共同探索在疫情长期存在的背景下恢复经济社会发展的有效举措。

王毅还指出，中新（重庆）战略性互联互通示范项目的旗舰项目之一、陆海新通道是新中两国合作的新亮点。他呼吁两国共同努力将这个项目做好、做实、做大、做强，希望双方尽快签署并实施好合作规划，为沿线产业链、供应链畅通及疫后复苏提供更大助力。

（记者是《联合早报》北京特派员）