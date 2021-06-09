“公知”参与日本外宣中国舆论哗然 学者：与近年两国关系紧张有关

日本外交部旗下国际交流基金会的一份成果评价报告显示，2008年至2016年间有144名中国知识分子、意见领袖和团体成员受邀参加赴日参观考察项目。中国网民将这份报告视为日本“收买”中国公知的证据。

中国刚释放出要加强和改进对外宣传的信号，国内舆论却因公共知识分子和意见领袖受邀赴日交流、参与日本“外宣”而哗然。

受访学者认为，中日间的正常交流项目引发民间反弹，与近年来两国关系紧张有关，也折射出近期外交事件导致国内民族主义情绪高涨。

日本外交部旗下国际交流基金会的一份成果评价报告，本周在中国互联网流传，显示2008年至2016年间有144名中国知识分子、意见领袖和团体成员受邀参加赴日参观考察项目。其中，2014年受邀的青年作家熊培云回国后出版《西风东土》，2015年参加项目的蒋方舟则出版《东京一年》。

这份报告在社交平台微博上被热转后，有网民顺藤摸瓜整理出2008年至2018年间受邀赴日考察的“公知”和“大V”，并找出他们回国后撰写的文章，如学者何兵的《日本法官为什么从不腐败》、媒体人段宏庆的《日本为什么那么干净》，以及熊培云的《日本是中国的一味药》等，指其中充斥对日本的赞美之词。

中国网民将这份报告视为日本“收买”中国公知的证据，并指责参与项目的“大V”是为日本“拿钱办事”做文宣。在微博上较为活跃的蒋方舟，因此招致网民留言讽刺：“日元好赚吗？”“来参观从日本外务省（外交部）拿工资的中国作家”。

蒋方舟前天回应称这项活动是“公开正常的文化交流”，但网民并未善罢甘休。她昨天又发文解释，自己是在2015年受邀参加为期三个月的学者访日项目，邀请方按国际交流惯例支付在日期间的生活成本以及研究费，每月约2万元人民币（约4100新元），此外没有任何额外费用。

蒋方舟：访日文化交流绝非“拿外务省的钱”

蒋方舟说，期间她与日本文艺界人士进行文化交流，同期进行交流的还有进行适老环境改造和乡村教育有关的中国学者，旨在增进了解，绝不是“拿外务省的钱”，回国后出版的书籍也与基金会无关。

旅日中国学者、日本法政大学教授赵宏伟接受《联合早报》访问时指出，这类中日民间交流项目早已有之，只是近年来将邀请范围从学者扩大到社交媒体上的意见领袖。邀请方固然希望受邀者为促进中日关系发挥作用，但不会要求他们一定要为日本说好话。“但的确有些人把日本吹捧过头，引发中国民众反感。”

赵宏伟认为，行之有年的中日交流项目现在才引发中国舆论关注，与美国新总统拜登上台后美日关系拉近、中日关系紧张有关。今年4月日本和美国发表联合声明，提及台湾、新疆和香港等涉及中国内政的内容，引发中国官方抗议和民间怒火，“现在什么课题都容易拿来与政治挂钩”。

网民“宣泄民族主义情绪”

不过，新加坡国立大学东亚研究所高级研究员林大伟认为，中国官方在美日联合声明发表后没有高调批评日本，日本至今也没响应美国号召抵制北京冬奥会，表明中日两国关系并未严重恶化。

林大伟认为，比起大V赴日交流，前几天美国参议员坐军机访台的事件更挑动民间情绪。中国官方对此的克制回应令不少网民不满，因而在偶然曝出的“公知亲日”事件上宣泄民族主义情绪，“不一定代表官方态度”。

《环球时报》总编辑胡锡进前天评论这起事件时认为，不能因为中国人参加了某些西方国家出资的交流活动，就对他们加以指责或定性；但网民随即炮轰他“为公知洗地”。

胡锡进昨天再度发文强调，理解批评他“假爱国”的群体，但这种观念令“爱国”的概念和阵营狭隘化，“他们需要在定义谁爱国谁不爱国时保持克制”。

（记者是《联合早报》上海特派员）