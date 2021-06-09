中国政情 学者：伊朗并非主轴 阿联酋成国药疫苗供应中心 在北京中东战略中值得关注 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM 中国国务委员兼外长王毅（左）3月28日在阿布扎比，同阿联酋外长阿卜杜拉展示国药疫苗。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中国与伊朗的关系近年来被外界过度夸大，在中国大力推动疫苗外交的背景下，今年3月宣布成为国药疫苗供应中心的阿联酋，才是北京的中东战略中更为值得关注的重点。扎耶德大学政治科学助理教授富尔顿（Jonathan Fulton），昨天在“中国：在海湾全速前进？”线上研讨会解析中国的中东战略时，点明了阿联酋在中国中东战略中扮演的重要角色。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国中东战略 阿联酋 一带一路 港现源头不明变种病例 林郑表失望强调会严阵以待 “公知”参与日本外宣中国舆论哗然 学者：与近年两国关系紧张有关