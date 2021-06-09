中国政情

学者：伊朗并非主轴 阿联酋成国药疫苗供应中心 在北京中东战略中值得关注

订户

来自 / 联合早报

文 /
黄小芳

发布 / 2021年6月9日 5:00 AM

中国国务委员兼外长王毅（左）3月28日在阿布扎比，同阿联酋外长阿卜杜拉展示国药疫苗。（路透社）
中国国务委员兼外长王毅（左）3月28日在阿布扎比，同阿联酋外长阿卜杜拉展示国药疫苗。（路透社）

字体大小:

中国与伊朗的关系近年来被外界过度夸大，在中国大力推动疫苗外交的背景下，今年3月宣布成为国药疫苗供应中心的阿联酋，才是北京的中东战略中更为值得关注的重点。

扎耶德大学政治科学助理教授富尔顿（Jonathan Fulton），昨天在“中国：在海湾全速前进？”线上研讨会解析中国的中东战略时，点明了阿联酋在中国中东战略中扮演的重要角色。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容