学者：伊朗并非主轴 阿联酋成国药疫苗供应中心 在北京中东战略中值得关注

中国与伊朗的关系近年来被外界过度夸大，在中国大力推动疫苗外交的背景下，今年3月宣布成为国药疫苗供应中心的阿联酋，才是北京的中东战略中更为值得关注的重点。

扎耶德大学政治科学助理教授富尔顿（Jonathan Fulton），昨天在“中国：在海湾全速前进？”线上研讨会解析中国的中东战略时，点明了阿联酋在中国中东战略中扮演的重要角色。