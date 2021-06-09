中美关系 针对美参议员乘军机访台 大陆：非常恶劣政治挑衅 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月9日 4:59 AM 字体大小: 小 中 大 针对美国参议员早前搭乘美国空军C-17运输机访问台湾，中国大陆国防部新闻发言人吴谦昨天回应，“这是非常恶劣的政治挑衅”。他还说：“如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国人民解放军将不惜一切代价，坚决予以迎头痛击，坚决捍卫国家统一和领土完整。”据中国国防部官网发布的新闻稿，吴谦表示，美国议员搭乘军机访台，利用台湾问题搞“政治秀”，挑战一个中国原则，妄图达到所谓“以台制华”的目的，这是非常恶劣的政治挑衅，对此表示坚决反对。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 吴谦 中国国防部 美国空军C-17运输机 中美关系 台湾 港现源头不明变种病例 林郑表失望强调会严阵以待 “公知”参与日本外宣中国舆论哗然 学者：与近年两国关系紧张有关