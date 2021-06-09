中美关系

针对美参议员乘军机访台 大陆：非常恶劣政治挑衅

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月9日 4:59 AM

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针对美国参议员早前搭乘美国空军C-17运输机访问台湾，中国大陆国防部新闻发言人吴谦昨天回应，“这是非常恶劣的政治挑衅”。

他还说：“如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国人民解放军将不惜一切代价，坚决予以迎头痛击，坚决捍卫国家统一和领土完整。”

据中国国防部官网发布的新闻稿，吴谦表示，美国议员搭乘军机访台，利用台湾问题搞“政治秀”，挑战一个中国原则，妄图达到所谓“以台制华”的目的，这是非常恶劣的政治挑衅，对此表示坚决反对。

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