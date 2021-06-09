杨丹旭：高考学霸一句话激千层浪

一年一度最牵动人心的中国高考昨天落幕，今年共有1078万名莘莘学子走上这座“独木桥”。

高考首日，在北京人大附中考点，一名男生参加语文考试后，提前半小时交卷走出了考场。面对媒体镜头，这名学生胸有成竹地说：“感觉没什么难点，很简单，写完就出来了。”

“学霸型”考生轻松应对高考，照道理应该让人佩服得很，可很多网民却对他不屑一顾。