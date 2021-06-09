杨丹旭：高考学霸一句话激千层浪 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨丹旭 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM 今年的中国高考（普通高等学校招生全国统一考试）前天正式拉开大幕，由于部分省份已经开始执行新高考，因此各地高考的结束时间并不一致。甘肃、广西、安徽、河南等省份在昨天下午结束考试，北京、海南等省市将在明天结束考试。图为昨天在贵州省会贵阳市乌当中学考点外，走出考场的考生和老师拥抱。（新华社） 字体大小: 小 中 大 一年一度最牵动人心的中国高考昨天落幕，今年共有1078万名莘莘学子走上这座“独木桥”。高考首日，在北京人大附中考点，一名男生参加语文考试后，提前半小时交卷走出了考场。面对媒体镜头，这名学生胸有成竹地说：“感觉没什么难点，很简单，写完就出来了。”“学霸型”考生轻松应对高考，照道理应该让人佩服得很，可很多网民却对他不屑一顾。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中高考 社会公平 中国教育 北大 清华 港现源头不明变种病例 林郑表失望强调会严阵以待 台人涌出境打疫苗推高机票价格