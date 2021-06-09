台死亡病例升至逾300起 苏贞昌陈时中向染疫死者家属致歉

台湾昨日新增219起本土病例，另有22例死亡，死亡人数累计308人，死亡率高于全球平均的2.15%。行政院长苏贞昌和中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中，在国民党立委曾铭宗强烈要求下，首度向染疫死亡的家属表达歉意与遗憾。

台湾冠病疫情严峻，死亡人数攀升至逾300人，行政院长苏贞昌和中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中，昨天（6月8日）在国民党立委曾铭宗强烈要求下，首度向染疫死亡的家属表达歉意与遗憾。

陈时中说：“每一条生命都是宝贵的，我当疫情指挥中心的指挥官，我深感歉意”。

指挥中心昨天公布新增219起本土病例，另有22例死亡，本土病例已达1万493例，死亡人数累计308人，死亡率高于全球平均的2.15%。指挥中心解释，在疫情刚兴起时，死亡率会比较高一点。

苏贞昌昨天赴立法院列席报告“纾困振兴特别预算第三次追加预算案”编制经过（含疫苗采购状况及施打计划）并备询。在野的国民党、民众党和亲绿的时代力量立委火力全开，不断追问政府过去宣称已采购足够疫苗，为何迟迟无法运抵台湾？要求开放民众自行快筛等。

民众党立委高虹安表示，苏贞昌在2月26日专案报告时承诺要采购2000万剂国际疫苗，但目前到货仅87.66万剂（不含国际捐赠），到货率4.43%，已签约的剩余疫苗究竟何时到货？困难点究竟在哪里？

苏贞昌坦言，国际疫苗在供货、输送端都有问题，“还碰上不是合约的因素”，8月底前将有1000万剂疫苗到货。高虹安犀利且具体的质询一度让苏贞昌支吾得答不上话来。

陈时中赶紧补充说，预估这1000万剂中有100多万是台产疫苗，已签约的全球疫苗供应平台（COVAX）原本2月开始供货，但要延到7月才能进来；阿斯利康疫苗需往后延迟后一个月，莫德纳疫苗比较稳定，预估第三季会有几十万剂抵台。

国民党立委郑丽文以中央研究院院士陈培哲指台产疫苗7月做不出来为例，质疑政府在为台产的高端疫苗护航，但陈时中否认。苏贞昌也说，总统蔡英文没有背书，政府也没有护航台产疫苗。

陈培哲日前直言，若以国际或世界卫生组织上疫苗核准紧急授权（EUA）的准则，台产疫苗“7月绝对不可能通过”。他在5月底已辞去台产疫苗审查委员之职，并指该委员会不能维持独立性与专业性，“审查最大困难就是蔡总统”。蔡英文已讲7月底要打台产疫苗，“在这种情形下，（卫福部）食药署挡得住总统府那个压力吗？”

总统府前晚回应，尊重陈培哲的发言，但对陈的说法感到不解与遗憾。总统府发言人张惇涵表示，陈培哲担任或辞去疫苗审查委员一事，总统府并不知情；政府的立场就是任何疫苗的研发制造过程，都必须依照严谨的科学程序。政府一定会依照国际科学标准，严格为民众的健康安全把关。

陈培哲昨天接受台湾《联合报》专访强调，他无意卷入政治，只是秉持医学专业良知。如果政府执意第二期临床试验结束立即紧急授权，台湾医药产业的专业和独立性就会被搞坏，从此没得救。不符合国际研究规范，台产疫苗就会变成孤儿。

他建议，若第二期临床试验结果的抗体效价足够，一定要做第三期临床试验，一直做到期中分析，有安全性跟有效性的结果，就可以紧急授权使用，厂商也提出“扩大可近性方案”（expanded access，EA），对临床试验中的药品或疫苗，经食药署审查通过就可以提供给急需的人。