反修例两周年 学者：港人不满未减 当局须释出善意疏导民怨

昨天（6月9日）是香港反修例运动两周年纪念日，在高压政治氛围之下，香港街头不见抗争活动。但受访学者认为，港人对特区政府的不满在过去两年并未减退，当局有必要释出善意疏导民怨。

前年6月9日，民主派阵营发起反对修订《逃犯条例》大游行，主办单位声称有103万人参与游行，警方则称高峰时期有24万人。其后该场抗争运动愈演愈烈，至去年初香港冠病疫情暴发才渐趋平息。

不过，在去年6月份运动一周年的时候，即使香港警方以疫情为由禁止集会，社会上仍然有不少纪念活动，包括6月9日近千人在港岛以流水集会的方式游行，以及6月12日香港民间集会团队连同各区区议员、教牧和工会发起社区展览。多区有人聚集，齐唱《愿荣光归香港》及喊口号等。

但北京去年6月底实施《香港国安法》后，形势立即出现大逆转，多位民主派人士被捕或流亡海外。资料显示，截至今年4月底，有逾万港人被捕，约四分之一人被检控，各级法院接获逾1800宗相关案件，约七成已结案。

多名在囚抗争者托人在网上发文回顾

在昨天即运动两周年纪念日，香港网络上不见有人号召大型活动，街头抗争销声匿迹。只有少数网民在通讯平台发帖，指全球在6月12日声援香港，号召港人当晚7时在铜锣湾街头相聚，以证明给全世界知道，香港人仍然在坚持。

多名参与反修例运动而在囚或还押者，昨天则托人于社交平台贴文回顾这场运动。其中，因前年10月1日组织未经批准集结等罪判囚14个月、正在服刑的社民连秘书长吴文远，在面簿专页发文及上载影片，指两年前港人创造历史，破纪录100万人上街反修例。虽然整个抗争阵营正在沉寂中，他仍深信邪不能胜正，好人一生平安，坏人终有报应。

吴文远说：“我们会再次上街，与香港人同行，去继续抵抗独裁政权，去继续为无得发声的人继续发声！”

同样在囚的民间人权阵线召集人陈皓桓的面簿专页，也发帖说：“两年过去，大家还安好吗？知道墙外的大家顶得辛苦。石在火种在，香港人加油！”

香港民意研究所副行政总裁钟剑华接受《联合早报》访问时指出，根据该所进行的民调显示，经过反修例风波后，香港特首和主要官员的民望一直低迷，未见起色。以特首林郑月娥为例，她长期在30分左右（满分为100分）徘徊，给予零分的市民最少有三成九，“反映很多港人对她充满敨意，本届特区政府没有公信力。”

钟剑华指出，北京去年推出《香港国安法》，以及改变香港选举制度，意图令港人闭嘴。在威吓的政治气氛下，社会上的抗争活动明显减少。但许多港人改用不合作模式与当局对抗，甚至连原本不属于政治议题的疫苗打针也不愿意配合。

他说：“若当局以为单靠打压就可以解决香港问题是大错特错。过去两年，香港民怨不但没有纾缓，反而越来越扎实。长期下去，港府推行的政策难以得到港人支持，同时又要用大量公帑维稳，香港不会有进步，只会继续内耗。”

钟剑华认为，若要解开社会怨气，港府有必要率先走出第一步和港人和解，包括停止滥捕和滥告民主派人士。“好像民主党立法会议员林卓廷，在前年7.31事件中做和事佬，但竟然被控告参与暴动，而挑起事端的一些白衣人却不知所向，这只会令港人对政府更加反感。”