传欧美支持重启冠病溯源调查

美国和欧盟峰会的声明草案显示，双方将支持重新推动对冠病的溯源调查。

彭博社记者所看到的声明草案中写道：美国和欧盟“呼吁在透明、循证的基础上，由专家带领的世卫调查小组对冠病源头开展第二阶段免受干扰的研究。”

文件还写道，双方“承诺共同努力，开发和采用一种快速且独立的手段，用于未来此类疫情的调查。”