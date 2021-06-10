传欧美支持重启冠病溯源调查 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月10日 5:00 AM 彭博社引述声明草案报道，美国和欧盟“呼吁在透明、循证的基础上，由专家带领的世卫调查小组对冠病源头开展第二阶段免受干扰的研究。”图为美国和欧盟旗帜。（法新社档案图） 字体大小: 小 中 大 美国和欧盟峰会的声明草案显示，双方将支持重新推动对冠病的溯源调查。彭博社记者所看到的声明草案中写道：美国和欧盟“呼吁在透明、循证的基础上，由专家带领的世卫调查小组对冠病源头开展第二阶段免受干扰的研究。”文件还写道，双方“承诺共同努力，开发和采用一种快速且独立的手段，用于未来此类疫情的调查。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 溯源 covid 武汉病毒实验室 疫情 欧盟 美国 中美关系 中欧关系 员工接种率本月底若未达标 香港半岛酒店可能裁员 抗议浪潮四起 多省“院校合并”转设成职业大学进展喊停