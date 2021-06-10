陈时中：接种台产疫苗有不获国际认证风险

目前亟需疫苗的台湾，每天都有二三十个民众因冠病逝世，民间怒气冲天。陈时中连日在立法院遭在野党立委究责，被要求负政治责任下台。

台产疫苗高端将在今天（6月10日）傍晚公布二期解盲结果。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中，昨天在立法院会答覆在野国民党立委蒋万安质询时坦承，民众若施打台产疫苗，有不被国际认证的风险。