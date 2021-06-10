台海局势 陈时中：接种台产疫苗有不获国际认证风险 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年6月10日 5:00 AM 随着台湾冠病疫情加剧，疫苗短缺，桃园机场昨天出现一波离台赴中国大陆的旅客人潮。图为有民众扶老携幼，穿着防护衣和戴着面罩，在中国南方航空公司设在桃园机场的柜位办理登机手续，准备飞往上海浦东机场。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 目前亟需疫苗的台湾，每天都有二三十个民众因冠病逝世，民间怒气冲天。陈时中连日在立法院遭在野党立委究责，被要求负政治责任下台。台产疫苗高端将在今天（6月10日）傍晚公布二期解盲结果。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中，昨天在立法院会答覆在野国民党立委蒋万安质询时坦承，民众若施打台产疫苗，有不被国际认证的风险。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 疫苗 陈时中 陈培哲 员工接种率本月底若未达标 香港半岛酒店可能裁员 抗议浪潮四起 多省“院校合并”转设成职业大学进展喊停