逾一成染疫者送院前死亡 累计死例361台冠病死亡率逼近3%

最近发生多起确诊病例在家暴毙、电视台摄影记者在厕所猝死案后，指挥中心分析296起死亡病例中，有35人在送院前死亡，占11.8%，研判为没有明显前兆的“隐形缺氧”所致。

台湾冠病死亡率逼近3%，至今累计死亡病例为361，累计确诊病例1万2222起，超过一成染疫者在送院前死亡也引起关注。

台湾昨天（6月10日）宣布冠病新增确诊病例266起，新增死亡28起，死亡率达2.95%，持续超过2.15%的世界平均值。

最近发生多起确诊病例在家暴毙、电视台摄影记者在厕所猝死案后，指挥中心分析从5月11日到6月7日的296起死亡病例中，35人在送院前死亡，占11.8%，研判为没有明显前兆的“隐形缺氧”所致。

医生提醒，公众可通过脉搏血氧仪自我检测，若突然胸闷、换气速度加快，应迅速就医。

为找出更多隐藏个案，中央流行疫情指挥中心也宣布多管齐下广筛策略，设社区筛检站、协助企业自主快筛、导入诊所自费快筛、鼓励厂商引进在家快筛。

由于国际疫苗到货缓慢，到手211万剂，另有75万剂美国捐赠但不知何时送到，昨天接种人数下跌至1万2748人，至今只有近76万人接种，占2375万人口3.2%。

已请辞疫苗审查委员的中央研究院院士陈培哲昨天接受风传媒专访时，狠批政府疫苗策略沦落至仰赖美日施舍和未经过三期实验的“半熟”本土疫苗，“不只伤害人民健康，也伤害人民尊严”。

近来备受关注的本土高端疫苗，股价在连续六天跌停和两天涨停后，昨天暂停交易并宣布二期临床试验成功，计划下月上市。但卫生福利部长陈时中下午在记者会上表示，还须送交审查委员会并获得紧急使用授权才能上市。

针对疫苗采购与政府防疫表现，TVBS新闻台昨天公布的民调显示，若能自由选择疫苗，34%台湾民众首选辉瑞-BioNtech疫苗，只有7%台湾人选本土的高端；对总统蔡英文的满意度则跌破四成达38%。

由于国际疫苗到货缓慢，到手211万剂，另有75万剂美国捐赠但不知何时送到，昨天接种人数下跌至1万2748人。（法新社）

柯文哲防疫策略超前 白色力量坐大

昨天另一份由民众党公布的民调则显示，过去三周来天天开记者会“踩英文”“逆时中”的台北市长柯文哲（民众党创党人），防疫满意度达66%，仅次于新北市长侯友宜的69%。

综合台媒观察，在野的最大党国民党火力欠奉，反而柯文哲承载和抒发了民怨，加上防疫策略超前，让白色力量坐大，也令民进党的“拉柯打侯”战略转向“打柯”。

不过，无论民众党或公家医院，昨天都面对“特权打疫苗”争议。

继台北市“好心肝”诊所被指违规替志工打疫苗遭重罚后，柯文哲前天承认内部管控疏漏，昨早临时开记者会，透露共六家诊所配送202瓶疫苗。对此陈时中表示将“依法严办”。

过后，公家的新竹空军医院院长崔以威也被指偷帮亲友打莫德纳疫苗，国防部昨天宣布即刻调职处分。

至于备受国际关注的半导体业客工群聚病例，已扩大到苗栗县竹南镇的五家电子厂累计335起确诊病例。

据苗栗县政府统计，半导体封测大厂京元电子确诊达264起、超丰电子20起、智邦科技41起、京鼎电子八起、力积电两起。

为抑制客工病例，苗栗县长徐耀昌已公布随三级警戒实施至本月28日的客工禁足令。据台湾劳动部统计，台湾客工总数约72万，其中45万在制造业和电子厂房工作，另有五万客工失联。

这些失联客工主要是逾期逗留者，不少人住在收容中心或逃逸中，转打“黑工”，成了台湾最大防疫隐患。

（记者是《联合早报》台北特派员）