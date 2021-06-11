拜登撤销特朗普禁用TikTok和微信行政令 但要审查多款可能有安全隐患中国应用

（华盛顿／北京综合讯）美国总统拜登前天（6月9日）撤销前总统特朗普去年禁止在美国下载和使用TikTok和微信的行政令，但同时下令商务部审查包括这两款应用在内的多款中国应用可能带来的安全隐患。

综合路透社、《华尔街日报》、美国之音和央视新闻报道，白宫在声明中说，拜登政府不会禁止这些应用，但会“使用基于标准的决策框架和严格的循证分析”，来审查包括中国在内的“外国对手”设计、制造或开发的软件应用程序。

声明指出，当软件应用的拥有、控制和管理者“支持外国对手的军事或情报活动，或参与恶意网络行动，或搜集用户敏感数据”时，与这类应用的交易就存在“更高风险”。

新行政令要求商务部“持续评估”任何“对美国关键基础设施或数码经济的安全性或韧性造成灾难性影响的不当风险”的交易，同时还要求美国情报和国土安全机构，在60天内向商务部提供对被外国对手控制的美国数据的脆弱性和威胁评估。

TikTok拒绝置评。WeChat也没立即置评。

美国分析人士认为，拜登政府是吸取了去年特朗普所颁禁令屡遭司法挑战的前车之鉴；新行政令对评估软件的风险提供了明确标准，TikTok等在美国遇到的麻烦还未结束。

美国战略与国际研究中心战略科技项目主任刘易斯（James Lewis）分析，新行政令为决策提供了强有力的基础和明确标准，这意味TikTok可能将经历新一轮审查，而且官方任何决定都不会在法院被轻易挑战。

中国商务部新闻发言人高峰昨天回应称，美方撤销上届政府针对中国应用程序的有关行政令，是朝正确方向迈出的积极一步。他补充说：“但我们也注意到，美方同时要求对外国应用程序的安全风险进行审查，而且美国外国投资委员会仍在对TikTok进行审查。我们希望美方公平公正地对待中国企业，避免将经贸问题政治化。”