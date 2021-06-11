中国政情 学生抗议独立学院将转成职业技术大学 中国舆论吁从根本改变职业教育低人一等观念 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月11日 5:00 AM 大批南京师范大学中北学院学生因反对中北学院与江苏经贸职业技术学院合并而示威。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中国政府推动多所大学旗下的独立学院与职业学校合并成“职业技术大学”招致学生抗议，折射出职业教育普遍受歧视的社会现象。舆论纷纷呼吁，改变职业教育“低人一等”的现象要动真格。中国教育部上周五（6月4日）发公示，宣布计划将13所大学名下的独立学院，转设成“职业技术大学”。新政策引发学生和家长不满，他们担心学历贬值，不利于日后求职，于是发起维权行动，和警方爆发冲突。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 职业教育 职业技术大学 独立学院 涉以虚拟货币为电信诈骗活动洗钱 170余犯罪团伙遭取缔 疑与山地马拉松事故有关 传景泰县委书记李作璧自尽