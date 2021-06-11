学生抗议独立学院将转成职业技术大学 中国舆论吁从根本改变职业教育低人一等观念

中国政府推动多所大学旗下的独立学院与职业学校合并成“职业技术大学”招致学生抗议，折射出职业教育普遍受歧视的社会现象。舆论纷纷呼吁，改变职业教育“低人一等”的现象要动真格。

中国教育部上周五（6月4日）发公示，宣布计划将13所大学名下的独立学院，转设成“职业技术大学”。新政策引发学生和家长不满，他们担心学历贬值，不利于日后求职，于是发起维权行动，和警方爆发冲突。