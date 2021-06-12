国台办： 6.2万台胞已到大陆打疫苗

台湾总统蔡英文则表示，下个月疫苗供货会更稳定，将开放给一般民众施打。她也首次为民众染疫和丧命公开道歉。

台湾疫苗稀缺施打缓慢，中国大陆国台办昨天（6月11日）透露已有6.2万名台湾人到大陆接种。台湾总统蔡英文则表示，下个月疫苗供货会更稳定，将开放给一般民众施打。她也首次为民众染疫和丧命公开道歉。

台湾中央流行疫情指挥中心昨天宣布，新增287起冠病病例，累计确诊病例1万2500起；另有24人死亡，累计死亡病例385起。

其中出现第一起台湾医生染疫死亡及接种疫苗后死亡的病例引人关注。死者是新北市基层诊所的66岁医生，去世前七天接种了阿斯利康疫苗。他送院前呼吸和心跳已停止，死因疑为没有明显前兆的隐形缺氧。

截至昨天，台湾冠病死亡率首破百分之三，达3.08%，超过2.15%的世界平均值。

自5月11日以来，超过10%的染疫者送院前死亡的现象不断为疫情敲起警钟。继48岁电视台男摄影师本月7日在厕所猝死证实确诊后，前天又有56岁旅游网女总监在家上班后忽然呼吸困难，送院途中在救护车上过世，检查后发现确诊。

冲击全球半导体供应链的苗栗县竹南镇客工群聚病例，已扩大到五家电子厂，累计391起确诊病例，包括半导体封测大厂京元电子312起、超丰电子20起、智邦科技47起、京鼎电子10起、力积电两起。

苗栗县长徐耀昌下午在面簿直播时感叹疫苗稀缺与分配不公，透露全县54万人口却只获中央拨给9400剂阿斯利康疫苗。

针对台湾疫苗短缺、不少台湾民众希望赴大陆接种，中国国务院台湾事务办公室发言人马晓光昨天回应记者提问时说，大陆愿尽最大努力帮助台湾同胞战胜疫情。凡搭乘民航客机到大陆的台胞，只要符合接种条件并执行入境防疫规定，就可按有关政策在大陆接种疫苗。

马晓光说，据不完全统计，截至5月31日，在大陆接种疫苗的台湾民众已达6.2万人。

台湾总统蔡英文昨天两次针对疫情发表全民讲话；她中午接受绿色和平电台的台语访问，也是进入三级防疫警戒后首次受访。她评估台湾疫情已“控制到一定程度了”，没有大扩散。

她表示，台湾疫苗供应受6月国际供货吃紧影响，因阿斯利康疫苗主要在泰国生产，但泰国因本土暴发疫情而把疫苗优先留给国内；到了7月疫苗供货就会更稳定，到时将开放一般民众施打。

政商名流“打特权疫苗”风波延烧

下午蔡英文又通过面簿直播，为染疫和因冠病丧命的民众“表达最深切的不舍与歉意”，这是疫情暴发以来首次公开道歉。她承诺政府团队会努力降低重症率和死亡率。她也呼吁民众在今天起的三天端午连假减少外出，并承诺会按科学标准为本土研发的疫苗把关。

另外，昨天有关政商名流“打特权疫苗”的风波延烧，各大媒体炸开锅的猎巫和爆料，凸显台湾疫苗采购和施打“患寡也患不均”的窘境。

到台北市“好心肝”诊所接种疫苗的24人特权名单流出后，艺人郭子乾和文化人兼电商詹宏志都公开道歉，表示为了保护自己和患病长辈而做出错误判断。资深媒体人赵少康则公开否认，并秀出无针孔双臂照片自清。

台北市长柯文哲下午在记者会感叹，全球已有超过20亿人打疫苗，台湾竟沦落到要“三更半夜跑到诊所排队偷偷打疫苗”。

目前全案已进入司法调查，据称人数多达1285人的名单已送交检察官。柯文哲也透露，名单里除了权贵，最多的还是“志工、扫地阿姨、煮菜阿姨和水电工”。

（记者是《联合早报》台北特派员）