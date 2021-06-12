天问一号着陆火星 首批科学影像图公开

中国国家航天局昨天（6月11日）举行天问一号探测器着陆火星首批科学影像图揭幕仪式，标志着中国首次火星探测任务取得圆满成功。

中国国家航天局昨天在北京公布了由祝融号火星车拍摄的着陆点全景、火星地形地貌、“中国印迹”和“着巡合影”等影像图。

图为“着巡合影”图，火星车行驶至着陆平台南向约10米处，释放安装在车底部的分离相机，之后火星车退至着陆平台附近。（中国国家航天局供图） 着陆点全景图是火星车尚未驶离着陆平台时，由火星车桅杆上的导航地形相机进行360度环拍，经过校正和镶嵌拼接而成。图像显示，着陆点附近地势平坦，远处可见火星地平线，石块丰度和尺寸与预期一致，表明着陆点自主选择和悬停避障实施效果良好。