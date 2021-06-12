中国批准三岁至17岁人群接种冠病灭活疫苗

中国国家卫生健康委员会疾控局二级巡视员崔钢昨天在国务院联防联控机制新闻发布会上说，目前中国主要是在18岁以上人群开展冠病疫苗接种，有关部门已经批准三岁至17岁人群可以开展冠病灭活疫苗的紧急使用。

（北京／广州综合讯）中国卫生官员昨天（6月11日）指出，大量数据证明中国冠病疫苗安全有效，卫生部门已批准在三岁至17岁少年儿童当中紧急使用冠病灭活疫苗。

综合央视网和新华社微博消息，中国国家卫生健康委员会疾控局二级巡视员崔钢昨天在国务院联防联控机制新闻发布会上说，目前中国主要是在18岁以上人群开展冠病疫苗接种，有关部门已经批准三岁至17岁人群可以开展冠病灭活疫苗的紧急使用。

中国疾病预防控制中心研究员邵一鸣也在新闻发布会上说：“我国新冠疫苗累计接种了8亿多剂次，大量数据证明了我们国家的新冠疫苗是安全和有效的。”

据中国国家卫健委网站公布，中国大陆各地截至前天累计接种冠病疫苗8亿4529万剂次。

邵一鸣说，国药集团中国生物北京生物所和北京科兴中维公司研制的灭活疫苗，继成人使用后又通过中国疾控中心审批的要求，继续开展三岁到17岁人群扩大了二期临床试验并积累更多数据。这些数据经专家审评论证，充分证明了对三岁到17岁人群是安全的。“在有需要的情况下，已经批准可用于三岁到17岁人群的疫苗接种。”

中国大陆31个省市区前天新增冠病确诊病例22起，其中本土病例九起，均为广州报告。

专家：广州本轮疫情患者症状较明显

综合央视新闻与《南方日报》报道，广东省中医院副院长张忠德指出，广州近期疫情呈现患者年龄偏大、病情发展很快、危重病人或重型病人发病三到四天就转重症等共同特点。

张忠德说，广州本轮疫情患者的症状较明显，80%左右都有发烧症状，而且发烧度数很高。此外，广州患者的CT值（环境检测技术能测出循环阈值）非常低，CT值越低表示体内病毒载量越高，病毒载量降低速度很慢。

张忠德说，以往10天左右就发现有核酸连续阴性的案例。这次广州疫情从5月下旬开���，到了6月10日才开始出现连续阴性的病例，才有首批四名感染者出院。

中山大学附属第一医院重症医学科主任管向东也指出，与此前的武汉冠病确诊患者，以及后来20多次在中国局部地区出现的聚集性疫情病人相比，此次广州进入重型和危重型患者的比率大约是10%到12%。以往有的是2%到3%，高一点为5%到8%，局部地区也有8%到10%。

中国疾控中心研究员冯子健昨天说，广州近期暴发的疫情是中国首度出现德尔塔（Delta）变种病毒在社区传播。这个变异毒株的传播能力，比过去老的毒株提高了一倍，比英国首先发现的阿尔法（Alpha）毒株提高40%。