利用总统专机便利走私香烟案 台两前国安局人员判监10年余

台湾总统蔡英文前年出访太平洋友邦岛国，国安局特勤人员却利用总统专机夹带近万条私烟闯关。

台北地方法院昨天依贪污罪，分别判处前国安局人员吴宗宪、张恒嘉10年四个月及10年两个月徒刑。

综合中央社和《联合报》报道，台北地方检察署2019年8月依贪污“以公用运输工具装载漏税物品罪”、图利罪、逃漏税罪，起诉台湾总统官邸侍卫室前少校军官吴宗宪、张恒嘉、军士官李君伟、黄柏维、刘尊彰、叶信宏、潘秉忠、张家维、国安局特勤中心前警安组上校林志建、中华航空空品处前副总经理邱彰信等14人。