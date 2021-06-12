台海局势 利用总统专机便利走私香烟案 台两前国安局人员判监10年余 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 台湾总统蔡英文前年出访太平洋友邦岛国，国安局特勤人员却利用总统专机夹带近万条私烟闯关。台北地方法院昨天依贪污罪，分别判处前国安局人员吴宗宪、张恒嘉10年四个月及10年两个月徒刑。综合中央社和《联合报》报道，台北地方检察署2019年8月依贪污“以公用运输工具装载漏税物品罪”、图利罪、逃漏税罪，起诉台湾总统官邸侍卫室前少校军官吴宗宪、张恒嘉、军士官李君伟、黄柏维、刘尊彰、叶信宏、潘秉忠、张家维、国安局特勤中心前警安组上校林志建、中华航空空品处前副总经理邱彰信等14人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾总统专机走私香烟案 台北地方法院 贪污罪 匈牙利总理支持以公投解决设复旦分校争议 国台办： 6.2万台胞已到大陆打疫苗