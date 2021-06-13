杨洁篪布林肯就冠病台湾课题再交锋 学者：双方通话凸显中美矛盾依然尖锐

美国国务院官网发表的发言人普里斯声明中说，布林肯和杨洁篪讨论了美国对朝鲜政策的全面评估，强调美中在朝鲜半岛无核化上合作的必要性。不过，中国官媒的报道完全未提朝鲜问题，或杨洁篪是否对美国寻求在该问题上与中国合作有任何回应。

继充满火药味的阿拉斯加会晤后，中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与美国国务卿布林肯前天通电话，再度就冠病、台湾、新疆等问题展开交锋。受访学者分析，双方通话中的争议压倒合作，凸显中美矛盾依然尖锐，疫情和经济好转的美国未来预计将争取“对华赢得全面胜利”。

美国国务院官网发表的发言人普里斯（Ned Price）声明中，首先介绍布林肯和杨洁篪在通话中，讨论了美国对朝鲜政策进行的全面评估，强调美中在朝鲜半岛无核化上合作的必要性。这显示朝鲜是美国本次通话以及寻求与中国合作的首要议题。

普里斯也介绍，布林肯强调了在病毒溯源问题上合作与提高透明度的重要性，包括需要在中国进行专家主导的世卫组织第二阶段研究。

此外，布林肯特别强调美国对香港民主规范恶化、以及“在新疆对以穆斯林维吾尔人为主，以及其他少数民族和宗教团体成员正在进行的种族灭绝和反人类罪行”的关切。

呼吁北京停止向台湾施压

根据声明，布林肯还呼吁北京停止向台湾的施压行动，和平解决两岸问题。他还提出好几例美国和加拿大公民在中国遭任意拘捕和限制出境的个案，呼吁立即释放那些被错误拘捕的人。

另据中国官媒新华社报道，杨洁篪是应约同布林肯通话。他说，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中方核心利益，敦促美国“慎重妥善处理涉台问题”。

美台近期的互动挑动两岸敏感神经，美国三名参议员本月6日罕见地乘坐美国军机访台，被大陆视为对北京的挑衅。

两人的通话也正值七国集团（G7）首脑峰会揭幕在即。华盛顿主导的抗衡中国日益增长影响力的议题，是这场峰会的焦点。

杨洁篪暗批美伪多边主义 进行“集团政治”

虽未直接点名，杨洁篪在通话中暗批美国进行“集团政治”的伪多边主义。他还提出，尊重主权是实现人权的前提，提醒美国不要“以所谓人权问题为借口任意干涉别国内政”。

回应冠病溯源问题，杨洁篪强调，中国“坚决反对任何借疫情对中国污蔑抹黑和甩锅推责的恶劣行径”，并呼吁美国尊重事实和科学，不要将溯源问题政治化。

中国官媒的报道完全未提朝鲜问题，或杨洁篪是否对美国寻求在该问题上与中国合作有任何回应。美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）向路透社指出，尽管议程包括潜在的合作领域，但通话似乎被具争议的问题主导。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》采访时也分析，此次通话同阿拉斯加会面时相比，中美对立的态势几乎完全没有改变。

这是中美最高级别外交官员继3月阿拉斯加会晤后再度直接对话。虽然通话的话题尖锐，但布林肯在会谈后发推特形容，这是一次“具建设性的讨论”。

中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩受访时分析，G7峰会让中国感到压力，结合目前的台海形势，中美高度紧张的关系很容易失控。他说：“这个时间点通电话，目的不是为了解决问题，而是不让局面失控。”

不过，时殷弘则悲观地认为，随着美国及部分西方国家近期抗疫形势大幅好转，特别是美国经济强劲复苏，“美国正在准备对华赢得全面胜利”。

他分析，从拜登政府近期的一系列行动，以及正在举行的G7峰会来看，美国及发达国家同盟希望在结束全球疫情上发挥压倒性作用、单独引领全球应对气候变化、维持和增进在高技术领域的优势，以及重组全球供应链、减少对中国的依赖。

（记者是《联合早报》北京特派员）