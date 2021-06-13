骆惠宁批评叫嚣“结束一党专政”者 是港繁荣稳定真正大敌

香港九七回归后，不时有团体提出结束“一党专政”，香港中联办主任骆惠宁昨天（6月12日）首次批评叫嚣结束“一党专政”、企图把香港作为遏制中国工具的人，是香港繁荣稳定的真正大敌。

受访学者认为，骆惠宁的讲话反映当局可能会取缔香港支联会，以及在日后突出“以党治港”，而不是“港人治港”。

骆惠宁是在昨天出席“中国共产党与一国两制”主题论坛时发表上述讲话。今年是中共成立100周年，香港中联办、中央驻香港国安公署、中国外交部驻港公署，以及解放军驻港部队联办了该论坛。

骆惠宁致辞时说，中共开创、发展及捍卫了“一国两制”，“在当时资本主义和社会主义两大阵营尖锐对立的背景下，作出‘一国两制’的政治决断，需要何等的胸怀和勇气？直至今天，我们依然可以如此发问，世界上还有哪个执政党会允许在一国之内实行两种社会制度”？

骆惠宁强调，没有共产党就没有新中国，就没有中国特色社会主义，就没有“一国两制”，也就没有香港的顺利回归和回归后的繁荣稳定。无人比中共更执着坚守“一国两制”初心，维护党领导就是维护“一国两制”。

他说：“那些叫嚣‘结束一党专政’、否定党对‘一国两制’事业领导的人，那些企图把香港作为地缘政治的棋子、遏制中国的工具、渗透内地桥头堡的人，是在毁坏‘一国两制’制度根基，是香港繁荣稳定的真正大敌。”

骆惠宁最后说，今天的中国已经可以平视世界，随着中国迈向社会主义现代化强国，相信广大香港同胞会进一步增强对中共的认同感。

出席论坛的香港特首林郑月娥致辞时说，在中共领导下，中央始终依宪法和基本法办事，坚持“一国两制”原则解决香港问题，颁布实施《香港国安法》，及时让香港由乱向治，完善特区选举制度，确保爱国者治港。

学者：北京日后在港会更强调“以党治港”

林郑月娥说，中央早已对香港给予关怀，包括安排东江水来港，回归后推出惠港措施，以提升香港的国际金融、贸易和航运中心地位，近期在十四五规划中也支持香港发展国际创新科技中心等，体现了中共为港人谋福祉的一贯立场。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，骆惠宁昨天的讲话释放两个重要信息。第一，北京以往只强调国家和香港的关系，但日后会更强调中共的角色，多谈及中共在“一国两制”中所扮演的角色，让港人逐渐习惯和接受以往在港鲜少公开活动的中共。

他说：“香港人经常说港人治港，但北京认为这说法有误，令人以为香港事务是港人说了算，其实香港特首是要听命于中央，所以日后北京在香港会更加强调‘以党治港’。”

第二，不少港人认为中国实行的是中共领导的多党合作及政治协商制度，在香港提倡结束“一党专政”是伪命题，并不违反法律。但陈伟强说，骆惠宁的的讲话显示北京已就该问题一锤定音，香港支联会若不取消结束“一党专政”的纲领，有可能会被取缔。

但支联会副主席邹幸彤昨天回应时强调，该会不会胡乱改变纲领，并批评骆惠宁的言论是恐吓。

她认为，政权滥权才是香港繁荣稳定真正大敌，破坏“一国两制”只有有权力者才能做到，民间团体并没有这样的能力。