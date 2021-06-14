抱团态势前所未见 学者：G7对中国立场比三年前更强硬

受访学者分析，G7成员国支持新的全球基础设施计划，以对抗中国“一带一路”倡议，加强西方供应链韧性，以此跟中国展开长期较量，实现与中国部分脱钩。

七国集团（G7）全部成员国对中国的立场，据报与三年前相比都变得更强硬。美国白宫一名高官披露，G7领导人已就中国的不公平出口及侵犯人权问题达成共识，还同意确保民主国家之间供应链足以相互支持。

受访学者分析，G7此次抱团态势前所未见，在协调对华政策上更是迈进一大步，最后公报点名中国可能是大概率事件，料对中国造成巨大压力。

学者还说，G7成员国在会上支持新的全球基础设施计划，以对抗中国“一带一路”倡议，加强西方供应链的韧性，同时也加强西方阵营的凝聚力，以此跟中国展开长期较量，实现与中国部分脱钩。

G7前天在英格兰举行首脑峰会期间，中国问题成为焦点。彭博社昨天引述知情欧洲官员称，与上回G7会议相比，所有国家此次对中国立场都更强硬。报道也引述美国官员透露，美英加法四国领导人希望制定明确的计划，以削弱中国影响力。

路透社则引述白宫一名高官前天称，G7领导人对指出中国侵犯人权及违反基本自由的意愿一致，也同意民主国家供应链有协调的必要性，以确保之间相互支持。

比特朗普时期更融洽团结

中国人民大学国际关系学院副教授成晓河接受《联合早报》采访时说，与特朗普时期相比，此次G7成员国关系显得更融洽且团结，讨论议题也更有针对性，在对中国的立场上取得一些共识。

成晓河认为，此次峰会规模也更大，邀请澳大利亚、南非、韩国和印度四个国家与会，长远会否蜕变成固定机制尚待观察。“但是在往那个方向走……如果将原来的七国峰会打造成11国民主共同体，对中国来说不是一件好事。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时则说，此次G7峰会抱团的态势及效果前所未有。西方主要几个国家也在对华立场上、以机制性方式向前迈进一大步，并拿出经济计划对抗一带一路。G7领导人前天同意启动“重建更美好世界”计划，以弥补发展中国家存在的高达40万亿美元（53万亿新元）的基建鸿沟。

两位学者都认为，这项计划是西方保护供应链的具体措施，势必强化中西方之间脱钩。李明江认为，G7的经济计划可能涉及军事高科技，以及大数据、5G等新兴科技领域，还有高端制造，甚至协助各国实现部分医疗防护物资自主性。

成晓河认为，重建生产链是西方当务之急，也是G7最容易合作的方面。通过捆绑经济、加强分工带给各国实实在在的好处，一并强化凝聚力，形同一箭双雕。“如果他们在这件事上能够做起来，在（对华）外交、战略上的协同就相对容易。”

不过，G7领导人据报对英国首相约翰逊提议设立特别工作组应对中国仍有分歧；默克尔对成立工作组表示欢迎，但不愿将它定义为反华行动，显示G7并非铁板一块。成晓河说，德法等国对中国较温和务实，在G7中有平衡作用。但随着默克尔下台在即，G7未来被美国支配的可能性增大。

（记者是《联合早报》重庆特派员）