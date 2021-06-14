湖北十堰市菜市场燃气爆炸 12人死百余伤

（北京／十堰综合讯）中国湖北省十堰市一座菜市场昨天早上发生燃气爆炸事故，至截稿时间已造成12人死亡、138人受伤，其中37人受重伤。

据新华社报道，中共总书记、国家主席习近平在事发后指示全力抢救伤员，做好伤亡人员亲属安抚等善后工作，尽快查明原因，严肃追究责任。

他强调，十堰市燃气爆炸事故造成重大人员伤亡，教训深刻。各地区和有关部门要举一反三、压实责任，增强政治敏锐性，全面排查各类安全隐患，防范重大突发事件发生，切实保障人民群众生命和财产安全，维护社会大局稳定，为中共建党百年营造良好氛围。

中国过去几天发生生产与校园安全事故，引起习近平的关注。贵阳经济技术开发区前天凌晨就发生车辆卸载危化品甲酸甲酯时泄漏事故，造成八死三伤；上海复旦大学上周更发生一名党委书记遭教师割喉杀害事件。

综合中新社、新华社和极目新闻报道，这起爆炸事故发生在早上6时40分许，地点为十堰市张湾区车城街办艳湖社区菜市场。这座菜市场为上世纪90年代初建造的两层楼建筑物，一楼有19家药店、早餐店等店铺，二楼是无人居住的活动室，附近马路对面有46个便民摊位。

菜市场在事发时已经开市营业，买卖蔬菜、吃早餐的人很多。目击者张先生说，他当时正准备到菜市场里的餐馆吃早餐，还没走到菜市场，突然听到巨大爆炸声，然后看到整个菜市场被掀翻了，瞬时砖头瓦砾满天飞，飞来的砖块差点砸到他。

湖北省委书记应勇对这起事故高度重视，省长王忠林、十堰市委书记胡亚波和市长黄剑雄到现场指挥救援，超过900户居民和商户被紧急疏散。