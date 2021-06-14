台海局势 台媒体人彭文正指蔡英文已接种辉瑞疫苗 总统府驳斥 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月14日 5:00 AM 台湾总统蔡英文去年8月出席在台北举行的中华民国三三企业交流会。（路透社） 字体大小: 小 中 大 台湾资深媒体人彭文正指总统蔡英文已接种辉瑞疫苗，总统府昨天对此作出反驳并指出，蔡英文与副总统赖清德目前皆未接种疫苗，而且愿意等台产疫苗研发成功后施打。综合中央社和《联合报》报道，彭文正在网络直播节目《政经关不了》爆料，蔡英文自己偷偷打了辉瑞疫苗，“还出来演戏，叫大家打高端疫苗”，还称“手臂要留给国产疫苗”。他强调，“我这样讲，我有我的把握，我有我的消息来源。”他说总统府如果觉得不对，赶快出来开记者会澄清。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾冠病疫情 蔡英文 辉瑞疫苗 台产疫苗 彭文正 冠状病毒19 为尽快恢复经济活动 港政商界各出奇招鼓励接种疫苗 奇技雕刻三合院 黄金屋细如毫芒