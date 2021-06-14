台媒体人彭文正指蔡英文已接种辉瑞疫苗 总统府驳斥

台湾资深媒体人彭文正指总统蔡英文已接种辉瑞疫苗，总统府昨天对此作出反驳并指出，蔡英文与副总统赖清德目前皆未接种疫苗，而且愿意等台产疫苗研发成功后施打。

综合中央社和《联合报》报道，彭文正在网络直播节目《政经关不了》爆料，蔡英文自己偷偷打了辉瑞疫苗，“还出来演戏，叫大家打高端疫苗”，还称“手臂要留给国产疫苗”。他强调，“我这样讲，我有我的把握，我有我的消息来源。”他说总统府如果觉得不对，赶快出来开记者会澄清。