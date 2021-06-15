中国驻英大使馆反击：七国集团公报是对中国“蓄意诬蔑”

中国驻英使馆昨天在官网以答记者问形式驳斥公报中的指控，并抨击G7峰会让世人看到搞“小圈子”和集团政治、强权政治，是人为制造对立与分裂。

针对七国集团（G7）公报今年就香港、新疆、台湾等系列课题对中国做出的直接指涉与批评，中国驻英国大使馆反击这是对中国“蓄意诬蔑”，严重违反国际关系基本准则；中国官媒《环球时报》社评则强硬表态“中国人不吃这一套”，并强调：美国的“统一战线”虚大于实。

面对G7此次抱团态势，受访学者认为，中国下来将采取更具针对性的外交策略，与立场较温和的G7国家强化关系，由此对抗美国的围堵攻势。

G7当地时间6月13日发出的公报中，有大量篇幅是就新疆和香港人权问题、冠病溯源等课题点名批评中国，还罕见地强调“维护台海稳定的重要性”，并表态将继续推行其价值观，呼吁中国尊重人权和基本自由权利。中国驻英使馆昨天在官网以答记者问形式驳斥公报中的指控，并抨击G7峰会让世人看到搞“小圈子”和集团政治、强权政治，是人为制造对立与分裂。文中五次点名批评美国，但并未点名其他G7成员。

使馆发言人斥责G7公报发表歪曲事实、颠倒是非的言论，对中国进行蓄意诬蔑，对中国内政横加干涉，并称这是对国际关系基本准则的严重违反，进一步暴露出“美国等少数国家”的险恶用心，中国对此强烈不满和坚决反对。

G7峰会公报在批评中国的同时，也表明G7将在符合共同利益的国际挑战，如气候变化和生态多元性丧失领域中与中国合作。

中国驻英使馆发言人在答记者问中说，中国是一个爱好和平、倡导合作的国家，同时也是一个讲原则、有底线的国家。他重申中国内政不容干涉、名誉不容诋毁、利益不容侵害的底线，并警告中国将坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，坚决反击强加给中国的各种不公和侵害。

发言人敦促美国及G7其他成员停止污蔑中国，停止干涉中国内政，停止损害中国利益，多做有利于促进国际合作的事。

中国驻加拿大使馆昨天也发布新闻稿，指责G7领导人大肆炒作涉华议题，恶意对华攻击抹黑，并点名批评加拿大总理特鲁多在G7峰会后的记者会上，炒作加拿大公民拘留案。

文中称：“加方等在G7峰会上的表演，意味着他们的政治哀鸣正在走向穷途末路，注定会被历史和世界人民所唾弃。”

拜登：美将继续加大力度向中国施压

另一方面，根据美国白宫发布的新闻稿，美国总统拜登前天在G7峰会后的记者会上称，他对最后达成的公报列出大量对华行动感到“满意”（satisfied），并指“中国必须开始在国际人权规范和透明度方面更负责地行动”，表明美国将继续加大力度向中国施压。

美国国家安全顾问沙利文昨天在前往布鲁塞尔参加北大西洋公约组织峰会途中接受媒体采访时也预告，“（北约）公报中将以前所未见的强烈（robust）方式提及中国”。

环时社评：中国外交将面临美与西方更大压力

《环球时报》昨天发表社评分析，此次的G7公报应被视为美国拉拢盟国共同对付中国有所进展的开始，预示中国外交将面临来自美国通过西方平台施加的更大压力；美国会更下力气给其对华打压赋予西方整体行动的色彩，其他西方国家或直接或婉转为美国帮腔的情况将继续增多。

社评强调，中国完全不必被这样的情况吓住，美国与盟国在对华问题上的利益分歧巨大，美欧的对华战略有不可逾越的差异，“别管美国能搞出表面上什么样的‘对华统一战线’，我们都要清楚，这样的‘统一战线‘虚大于实’”“中国有在实质上搅黄美欧‘统一战线’的很大空间”。

社评写道：“中国无须再对美国抱有幻想，但一定要把其他国家与美国区别对待。”

复旦大学美国研究中心主任吴心伯接受《联合早报》访问时分析，中国下来得“挑对重点”，根据具体G7个别国家不同的情况和它们打交道；对美国、日本这类态度强硬的国家，“斗争”将成为主基调，对德国、法国、意大利这类对华立场较温和务实的国家，中国会继续促进双边合作。

（记者是《联合早报》 ）