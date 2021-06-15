台政府与双北市为疫苗施打矛盾公开化

台湾防疫作战进入限量疫苗施打期，近期应对疫情受肯定的双北市与饱受批评的中央政府之间的矛盾也日渐公开化，彼此的不满都公诸于世。

一直遭绿营网军攻击的新北市长侯友宜前天（6月13日）公开说，他提醒总统蔡英文“约束”手下，结果被民进党立委指他有如黑道放话。而台北市副市长黄珊珊则在面簿抗议台北市最后一分钟才被告知疫苗数量，并不点名猛烈抨击有私心私欲者“必遭天谴”。

台湾中央流行疫情指挥中心昨天宣布，新增185起冠病病例，累计确诊病例1万3106起；另有15人死亡，累计死亡病例452，死亡率继续上升至3.5%。

引人关注的是彰化一名七个月大女婴确诊，感染源是家族聚餐群聚，一桌10人有九人确诊。

今天端午连假结束，日本赠台124万剂阿斯利康疫苗的第一批，也由地方政府安排年长者接种，但疫苗数量不足、分配不均，也令各县市公务员牺牲假期，忙着安排和通知接种者。

在民众对疫情指挥官陈时中没有“超前部署”怨声载道之际，新北市和台北市长的记者会则因提供更具体的疫调和防疫指引，以及更贴地气的方式沟通，引起更多关注。

不过，两市市长侯友宜和柯文哲在收获高民调的同时，也一直处于激烈政治攻防战中。

台北市副市长 黄珊珊面簿怒呛中央

前天，新北市长侯友宜感叹，他最讨厌政治口水，防疫期间他一直提出入境者普筛、全民戴口罩、社区广筛，呼吁快让疫苗进来救苦救难、不要刁难；他反问：“结果呢？引来恶意批评抹黑谩骂。”他说，日前接获总统蔡英文来电关心防疫课题时，善意提醒总统“国难当头，请总统约束底下的人，一起团结防疫”。对此，民进党立委罗致政批评侯友宜的语气“像黑道或警长放话”，民进党发言人颜若芳也批评侯友宜有回避监督之嫌。

另一方面，最近频频炮打中央的台北市长柯文哲，昨天发言较为克制。反而是副手黄珊珊为了疫苗分配问题，昨早在面簿怒呛中央。

黄珊珊在题为“信任别人很难吗？”的贴文中说，有关今天开始为长者施打阿斯利康疫苗，台北市直到最后一分钟才获知具体疫苗分配数量，难以提早规划施打名单。她质问：“地方政府到底是敌军还是友军……我们共同的敌人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，让人民活在恐惧与混乱之中，必遭天谴！”

在下午的记者会上，被问及她是否在批评卫生福利部部长陈时中，黄珊珊避而不答，只强调已和部长沟通。

另外，针对被指为台湾这波疫情破口的“3＋11”航空机组人员返台检疫措施（居家检疫三天、采检阴性再自主健康管理11天），指挥中心昨天宣布以系列新措施取代，没接种疫苗者检疫加严为“7+7”，接种两剂后放宽管制为无需隔离，但要定期接受PCR检测或自我健康管理。

昨天是端午节，不具名网友改编苏东坡的宋词《江城子》，引起许多台湾网民共鸣。前半段词曰：“端午生死两茫茫，禁返乡，虚解盲。万人染疫，无处话凄凉。纵使相逢应不识，罩遮面，人心慌。”

（记者是《联合早报》台北特派员）