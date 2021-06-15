路透社：北约公报将把中国称为“系统性挑战” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月15日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 英国媒体获得的一份北大西洋公约组织峰会公报，把中国称为“系统性挑战”（systemic challenge）。该组织秘书长斯托尔滕贝格此前也表示，中国在安全领域构成挑战，但不是北约的敌人或对手。继七国集团（G7）峰会后，北约昨天也召开峰会，中国再度成为焦点。据路透社提前获得的一份北约峰会公报，当中关于中国的表述包括：“中国摆明的野心和独断（assertive）的行为，对以规则为基础的国际秩序以及与联盟安全相关的领域，构成了系统性挑战。”北约将在为期一天的峰会结束后，发表这份公报。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 北约 中国崛起 七国集团 港海关关长邓以海 传或接任廉政公署专员 湖北燃气爆炸事故罹难者增至25人 国务院挂牌督办查处