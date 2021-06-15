路透社：北约公报将把中国称为“系统性挑战”

英国媒体获得的一份北大西洋公约组织峰会公报，把中国称为“系统性挑战”（systemic challenge）。该组织秘书长斯托尔滕贝格此前也表示，中国在安全领域构成挑战，但不是北约的敌人或对手。

继七国集团（G7）峰会后，北约昨天也召开峰会，中国再度成为焦点。据路透社提前获得的一份北约峰会公报，当中关于中国的表述包括：“中国摆明的野心和独断（assertive）的行为，对以规则为基础的国际秩序以及与联盟安全相关的领域，构成了系统性挑战。”北约将在为期一天的峰会结束后，发表这份公报。