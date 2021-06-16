赵立坚回应北约指华“系统性挑战”：中国不会忘记驻南使馆被炸惨剧

分析人士认为，面对北约施压，中国官方重提北约战机1999年轰炸中国驻南斯拉夫使馆造成三人死亡的历史事件，可有效激起中国公众对北约的反感，在国内形成对抗北约压力的舆论。

针对北约（NATO）峰会提出中国对北约构成“系统性挑战”，中国外交部发言人赵立坚昨天强调，中国不会忘记中国驻南斯拉夫使馆被炸的历史惨剧，这是北约欠中国人民的一笔血债；中国不会对谁形成系统性挑战，但将坚定捍卫自身主权安全和发展利益。

分析人士认为，面对北约施压，中国官方重提北约战机1999年轰炸中国驻南斯拉夫使馆造成三人死亡的历史事件，可有效激起中国公众对北约的反感，在国内形成对抗北约压力的舆论。

北约国家领导人周一（14日）在布鲁塞尔举行峰会并发表公报。公报首次提出中国对基于规则的国际秩序和与北约安全相关的领域构成了“系统性挑战”，指中国的核武库不断扩大，以及太空、网络军事化能力不断增强，威胁到国际秩序，批评中国采取胁迫政策以及在实施军事现代化等方面“不透明”。

据彭博社、法新社等媒体报道，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在峰会结束后对媒体说：“我们对中国的胁迫政策感到担忧，这些政策与北约遵循的《华盛顿条约》的基本价值观背道而驰。”“中国日益增长的影响力和国际政策对北约安全构成威胁。”

斯托尔滕贝格强调，北约领导人认为，北约需要作为一个联盟应对中国的挑战。

不过，北约内部的声音并不完全一致。彭博社昨天报道，德国总理默克尔在峰会后敦促北约盟国，在对中国日益增强的军事力量做出反应之际，不要向北京关上大门，也不要忘记西方仍然存在的挑战。她呼吁北约采取平衡策略，保持与中国政府的对话。

报道称，北约努力在两派之间寻找平衡，一方是美国为代表的支持对华强硬的国家，一方是因为有吸引力的经济联系而希望保持与中国沟通的国家。相比2019年北约峰会公报中的寥寥一句话，今年公报上对中国问题着墨更多，且用词也更为强烈。

中国迅速对北约公报涉华内容作出回应。据中国官网消息，中国驻欧盟使团发言人昨天指斥公报有关内容是对中国和平发展的诋毁、对国际形势和自身角色的误判，更是冷战思维延续和集团政治心理作祟。

对于北约峰会批评中国不断扩大核武库，这位不具姓名的发言人表示，中国的核武器数量与美国等北约国家完全不在一个量级，北约成员国核弹头数量是中国的近20倍。他反问，北约能否同中国一样，恪守任何时候、任何情况下不首先使用核武器，承诺不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器？

发言人说：“中方会始终密切关注北约战略调整，始终密切关注北约对华政策调整。我们不会对谁形成‘系统性挑战’，但如果谁要对我们进行‘系统性挑战’，我们不会无动于衷。”

赵立坚昨天也在记者会上谴责北约对中国国防和军队建设“说三道四”。他声称，中国国防GDP（国内生产总值）占比约为1.3%，远不及北约及格线，中国人均军费开支低于全球均值，不及北约的五分之一。而且，北约历史上劣迹斑斑，欠债累累，多次给世界带来战争与动荡。

他还驳斥七国集团峰会在香港、新疆、台湾等问题上对中国的“污蔑”，强调一国或一个国家集团号令天下的时代已经过去了。

赵立坚说：“美国病了，病得不轻，七国集团还是给美国把把脉、开药方吧。”