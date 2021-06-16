学者：下来将是中国攻破美国围堵“关键三年”

受访学者认为，七国集团（G7）公报和北约（NATO）公报的连环击显示美国已重新激活传统的欧洲盟友体系，但公报从政策说明到政策落地要三年才初步见效，因此下来将是中国攻破美国围堵的“关键三年”。

G7和NATO在当地时间13日和14日接连发布与中国对立意味浓厚的公报，G7在公报中就香港、新疆、台湾等课题对中国做出的直接指涉与批评，NATO公报则首次提出中国对北约构成“系统性挑战”；美国与其西方盟友在对华问题上罕见的集体强硬表态，引起国际舆论的高度关注，《华尔街时报》甚至将其形容为民主主义国家转向集体对抗中国的“转折点”。

此次欧洲之行是美国总统拜登上台后受首趟对外访问，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理研究员夏尔（James Char）接受《联合早报》访问时分析，拜登计划通过G7和NATO两份公报凸显美国的国际领导力，并重申美国及其欧洲伙伴的合作关系。

中国人民大学国际关系学院副教授成晓河研判，拜登此次行程取得了成效，也在一定程度上达成了动员传统欧洲盟友反华的目的；这显示拜登上任半年来，西方的关系正在持续强化。

他说，拜登上任后明确提出美国重建盟友体系的决心，这对美国而言是现成的战略资产，G7和NATO发布相互呼应的公报，显示在特朗普时期一度被搁置的战略资产已被激活。

但成晓河指出，欧洲内部的对华政策并非铁板一块，而这也为中国的外交提供了空间。

德法发表较温和对华立场

据彭博社报道，德国和法国在G7和NATO峰会后，都发表了较温和的对华立场。德国总理默克尔敦促北约在与中国打交道时要保持平衡，法国总统马克龙则强调“G7不是反华俱乐部”，并表明G7“会就中国已准备好合作的所有世界事务，跟中国合作”。

也有部分舆论认为，美国与欧洲盟友分歧的对华立场淡化了两份公报中对华课题上的用词。

夏尔指出，NATO在公报中也展现谨慎态度，在提到中国的三个段落中，仅在阐述网络和科技安全议题时，把中国形容为“威胁”。他认为，欧洲明白拜登执政四年后，美国外交政策可能再次出现摇摆，因此在对华问题上很小心。

成晓河则提醒，G7和NATO公报只是政策上的说明，一般上从政策说明到政策落地须要至少三到五年才能初见成效。即便美国与欧洲已出现抱团势态，三年内还是有可能出现变数；因此中国在外交上仍“大有可为”，下来三年将是中国扭转外交局势的关键期。

中国整体淡化处理凸显“战略藐视”和党庆维稳

值得注意的是，在G7和NATO公报发布后，中国仅通过中国外交部发言人、中国驻英国大使馆发言人和中国驻欧盟使团发言人重述中国一贯的立场。

成晓河分析，中国官方此次没有针对G7和NATO公报进行舆论讨伐，只通过较低级别的发言人表明立场，整体淡化处理。这一方面凸显出中国的“战略藐视”，表明中国不会因公报而“大惊小怪”；另一方面，中国在距离中共建党百年仅剩两周的时间点上也希望维稳，确保在祥和、喜庆、安全的氛围下举行庆祝活动。

夏尔认为，两份公报不会对中共带来太大内部压力，反而肯定了中国已崛起成为国际力量，也明确了中国是在综合实力上，唯一和美国匹配的国际竞争者。

（记者是《联合早报》北京特派员）