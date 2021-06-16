武汉华中师大 万人毕业典礼

湖北武汉华中师范大学在刚过去的星期日（13日）举行了一场万人毕业典礼。8950名2021届毕业生，和2234名2020届返校毕业生，以及3024名家长，在该校的佑铭体育场共同见证了激动人心的一刻。80余名导师分列体育场两侧，为所有毕业生一一拨穗，并颁发学位证书。该大学去年6月18日举行的毕业礼由于冠病疫情平息不久，只有208名应届毕业生代表到场，其余8039名毕业生都是通过线上直播共同见证。当时，该校校长郝芳华向所有未能到场的毕业生发出邀请，欢迎他们返校参加今后任何一年的毕业典礼。（法新社）

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