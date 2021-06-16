中国政情 分析：多地事故频发引起高层警惕 中共党庆关键节点维稳是重中之重 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年6月16日 5:00 AM 湖北十堰菜市场上个星期天（13日）发生致25死的燃气爆炸事故。（新华社） 字体大小: 小 中 大 湖北、四川多省近日接连宣誓全面彻底排查隐患，坚决防范重特大事故发生。预示未来数周维稳将是各地党政领导工作的重中之重。分析人士认为，部分地方官员危机意识及管理素质薄弱，导致安全纰漏接踵发生，预计在中共党庆敏感节点犯错的官员，可能将面临比平时更严厉的处罚。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共建党百年 安全事故 中共总书记习近平 中国国务院总理李克强 湖北十堰 中共湖北省委书记应勇 四川 中共重庆市委书记陈敏尔 中共广东市委书记李希 港美商会会长指《港国安法》 界线十分模糊令企业失信心 寻求禁止公开汇丰银行文件 孟晚舟申请遭加国检察官反对