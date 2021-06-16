中国政情

分析：多地事故频发引起高层警惕 中共党庆关键节点维稳是重中之重

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来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年6月16日 5:00 AM

湖北十堰菜市场上个星期天（13日）发生致25死的燃气爆炸事故。（新华社）
湖北十堰菜市场上个星期天（13日）发生致25死的燃气爆炸事故。（新华社）

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湖北、四川多省近日接连宣誓全面彻底排查隐患，坚决防范重特大事故发生。预示未来数周维稳将是各地党政领导工作的重中之重。分析人士认为，部分地方官员危机意识及管理素质薄弱，导致安全纰漏接踵发生，预计在中共党庆敏感节点犯错的官员，可能将面临比平时更严厉的处罚。

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