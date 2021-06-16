艺人号召筹赠供氧器 台府回应“刚买到” 网民质问蔡英文：“说好的超前部署呢？”

艺人贾永婕号召筹募捐赠342台防疫医疗器材给医院暖人心，台湾官方随后宣布政府“刚买到”，引起民间强烈反弹，涌入总统蔡英文面簿质问“说好的超前部署呢？”

学者郭正亮点评，民间自力救济戳破了政府“国王的新衣”，贾永婕昨天则感叹自己是否让台湾分裂。

台湾中央流行疫情指挥中心昨天宣布，新增135起冠病病例，累计确诊病例1万3241起；另有八人死亡，累计死亡病例460，病例死亡率比维持在近3.5%。