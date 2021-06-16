台海局势

艺人号召筹赠供氧器 台府回应“刚买到” 网民质问蔡英文：“说好的超前部署呢？”

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来自 / 联合早报

文 /
温伟中

发布 / 2021年6月16日 5:00 AM

全台昨天开始为年长者施打疫苗，但各县市只分配到数万剂，只能安排85岁左右及以上的长者施打。图为在台北轮候接种疫苗的老人。（路透社）
全台昨天开始为年长者施打疫苗，但各县市只分配到数万剂，只能安排85岁左右及以上的长者施打。图为在台北轮候接种疫苗的老人。（路透社）

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艺人贾永婕号召筹募捐赠342台防疫医疗器材给医院暖人心，台湾官方随后宣布政府“刚买到”，引起民间强烈反弹，涌入总统蔡英文面簿质问“说好的超前部署呢？”

学者郭正亮点评，民间自力救济戳破了政府“国王的新衣”，贾永婕昨天则感叹自己是否让台湾分裂。

台湾中央流行疫情指挥中心昨天宣布，新增135起冠病病例，累计确诊病例1万3241起；另有八人死亡，累计死亡病例460，病例死亡率比维持在近3.5%。

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