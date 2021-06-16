台海局势 艺人号召筹赠供氧器 台府回应“刚买到” 网民质问蔡英文：“说好的超前部署呢？” 订户 来自 / 联合早报 文 / 温伟中 发布 / 2021年6月16日 5:00 AM 全台昨天开始为年长者施打疫苗，但各县市只分配到数万剂，只能安排85岁左右及以上的长者施打。图为在台北轮候接种疫苗的老人。（路透社） 字体大小: 小 中 大 艺人贾永婕号召筹募捐赠342台防疫医疗器材给医院暖人心，台湾官方随后宣布政府“刚买到”，引起民间强烈反弹，涌入总统蔡英文面簿质问“说好的超前部署呢？”学者郭正亮点评，民间自力救济戳破了政府“国王的新衣”，贾永婕昨天则感叹自己是否让台湾分裂。台湾中央流行疫情指挥中心昨天宣布，新增135起冠病病例，累计确诊病例1万3241起；另有八人死亡，累计死亡病例460，病例死亡率比维持在近3.5%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 冠状病毒19 贾永婕 郭正亮 港美商会会长指《港国安法》 界线十分模糊令企业失信心 寻求禁止公开汇丰银行文件 孟晚舟申请遭加国检察官反对