港美商会会长指《港国安法》 界线十分模糊令企业失信心 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 香港美国商会会长早泰娜说，《香港国安法》界线十分模糊，有大量不确定性，令企业失去信心。香港商务及经济发展局局长邱腾华回应称，港府一直有听取不同商会的意见及进行会面，清晰地向商界解答大量关于国安法的问题。综合《星岛日报》、香港电台报道，早泰娜（Tara Joseph）昨天在一个论坛上说，香港实施国安法以来，企业与个人难以理解在什么情况下会给自身带来麻烦，在很多范畴上不清楚红线在哪里，而社会上有“外国棋子”“外国势力干扰”等说法，也令商界感到不安。她认为，港府应向商界解释国安法，以释除疑虑。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港国安法 香港商务及经济发展局 邱腾华 香港营商环境 香港美国商会 早泰娜 忧虑 红线 外国势力 港教育局增设副秘书长职 专责落实国安教育工作 寻求禁止公开汇丰银行文件 孟晚舟申请遭加国检察官反对