港美商会会长指《港国安法》 界线十分模糊令企业失信心

香港美国商会会长早泰娜说，《香港国安法》界线十分模糊，有大量不确定性，令企业失去信心。香港商务及经济发展局局长邱腾华回应称，港府一直有听取不同商会的意见及进行会面，清晰地向商界解答大量关于国安法的问题。

综合《星岛日报》、香港电台报道，早泰娜（Tara Joseph）昨天在一个论坛上说，香港实施国安法以来，企业与个人难以理解在什么情况下会给自身带来麻烦，在很多范畴上不清楚红线在哪里，而社会上有“外国棋子”“外国势力干扰”等说法，也令商界感到不安。她认为，港府应向商界解释国安法，以释除疑虑。