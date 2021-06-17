陈婧：可爱可敬 vs 血债血偿

三周前见到刚在上海结束隔离的新加坡同行，对方一落座就感叹：“中国自由得让人不习惯！”

这名同行解释，新加坡路上人人全副武装，进入各场所都得扫码登记，在外用餐时也得隔桌而坐。走在上海马路上，见到好些行人不戴口罩；商场食肆人头攒动，人与人之间近距离互动，一时间竟有点无所适从。

这让我想起一年前初到上海时，恰逢上海国际电影节开幕。当时观众还不能相邻而坐，每场上座率不得超过三成。一年后的今天，这些限制都不复存在；民众更关心的不再是进影院安不安全，而是能不能抢到票。