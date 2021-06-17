陈婧：可爱可敬 vs 血债血偿 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年6月17日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 三周前见到刚在上海结束隔离的新加坡同行，对方一落座就感叹：“中国自由得让人不习惯！”这名同行解释，新加坡路上人人全副武装，进入各场所都得扫码登记，在外用餐时也得隔桌而坐。走在上海马路上，见到好些行人不戴口罩；商场食肆人头攒动，人与人之间近距离互动，一时间竟有点无所适从。这让我想起一年前初到上海时，恰逢上海国际电影节开幕。当时观众还不能相邻而坐，每场上座率不得超过三成。一年后的今天，这些限制都不复存在；民众更关心的不再是进影院安不安全，而是能不能抢到票。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 外宣 战狼外交 外交政策 国际形象 赵立坚 中国早点 沪声纸述 可爱可敬 血债血偿沪声纸述：可爱可敬 vs 血债血偿 中国大运河博物馆开馆 澳门驻台经济文化办事处 周六起暂停运作