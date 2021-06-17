不符合效忠香港特区要求 港区议员下月宣誓170名泛民代表或失资格

香港特区政府将在下月安排区议员宣誓。当局正在拟订涉及违誓或宣誓无效的“负面清单”。据悉，参与民主派去年6月初选、借出议员办事处做初选票站，以及签署“墨落无悔”抗争派立场声明书等三项行为都会被纳入“负面清单”。

香港特区政府据报最快会在下月安排区议员宣誓，估计约170名泛民区议员很大可能会被视为不符合拥护基本法、效忠香港特区的要求，而将失去议席。受访学者认为，有关做法会激发泛民阵营不满，但相信不会出现大规模的抗争。

港府民政事务局局长徐英伟昨天并没有对有关报道作出直接回应，只表示正安排宣誓，稍后会公布细节。他说：“就宣誓要求，我相信立法会之前已详细讨论，任何政策局都会根据法例要求去做宣誓的安排。”

至于若有大批区议员被取消议员资格（DQ），当局会否进行补选，徐英伟称，现阶段不作这个假设，而补选的安排涉及政制及内地事务局的工作范畴。

香港规定区议员宣誓的《2021年公职（参选及任职）（杂项修订）条例草案》在上个月刊宪及生效。《星岛日报》昨天引述消息报道，港府将于7月安排区议员逐一宣誓。当局也正在拟订涉及违誓或宣誓无效的“负面清单”。据悉，参与民主派去年6月初选、借出议员办事处做初选票站，以及签署“墨落无悔”抗争派立场声明书等三项行为都会被纳入“负面清单”。

资料显示，去年泛民举行初选时，逾百名区议员曾借出议员办事处作为票站。部分民主派和本土派参选人签署“墨落无悔，坚定抗争”声明，提到一旦当选立法会议员，会否决《财政预算案》，迫使特首回应诉求。

据《星岛日报》粗略计算，至少170名区议员会因此被DQ，包括11名区议会主席及七名区议会副主席。政党方面，签署“墨落无悔”声明书的公民党及新民主同盟所有区议员都将被DQ，民主党也有52名区议员因为提供议办做票站而落入负面清单之列。

香港本届区议会原有400多名区议员，泛民在2019年选举取得389个议席。若港府按有关三个涉及初选的负面清单行为取消议员资格，再减去区议会网站显示的44名已辞职或被DQ的民主派议员，估计泛民区议员将只余170多席。

立法会政制事务委员会主席周浩鼎说，泛民去年的初选违法，曾经参与或者协助筹办的区议员，不可能令人信服他们是支持“一国两制”，故他支持当局的做法。

周浩鼎也认为，港府不需要再举行补选，可以透过分区委员会等其他地区组织弥补区议会原有的咨询功能。

港澳研究会副会长：可能激发泛民阵营不满

身兼南区区议会主席的民主党主席罗健熙则认为，类似的消息之前已经多次传出，不希望外界捕风捉影。他说，相关消息或多或少会影响民主党成员决定是否参加年底的立法会选举，但相信不是“政府DQ得少就参选”。

全国港澳研究会副会长刘兆佳接受《联合早报》访问时分析，当局进一步针对泛民，将会激发泛民阵营不满，不排除部分泛民人士届时会有一些小动作以表达不满，但相信不会出现大规模的抗争，因为社会运动需要庞大的资金和时间准备，而目前香港的政治气氛也不适合爆发大型抗争。

刘兆佳认为，香港本届区议会已失去昔日功能，加上许多泛民区议员知名度不高，当局DQ大批泛民区议员，对社会的影响不大。他说，北京当局已不在乎事件会否削弱泛民参加立法会选举的意愿，眼下最重要的工作是建立“爱国者治港”规则。