美国拟在太平洋组建常备海军特遣部队 学者：为北约公报具体落实做准备

继北约把中国定义为“系统性挑战”后，有消息指美国五角大楼正考虑在太平洋组建常备海军特遣部队，并在该区发起常态化军事行动。受访学者认为，美国正在为北约公报的具体落实做准备，有可能推动北约军力向东扩展，在印度太平洋地区对中国进行军事围堵。

美国政治新闻网站Politico周二（15日）引述两名不具名的知情者报道，根据拟定中的计划，这支常备部队将以北约在冷战时期组建的大西洋常备海军舰队（Standing Naval Forces Atlantic，简称SNFA）为范本。SNFA是主要由北约成员国海军组成、专门应对紧急事件的快速反应部队，包含驱逐舰、护卫舰和辅助预备舰；但知情者并未说明北约其他成员国军队是否被纳入计划中。

这项计划最早由美国防部今年2月特设的中国特别工作组提出，内容还包括在太平洋发起常态化军事行动；这意味着，美国国防部可通过新的专属项目，针对抗华军事活动拨出额外的预算和资源。

但报道强调，中国特别工作组提出的计划都尚未敲定，国防部仍在考虑多项针对印太地区的提案，五角大楼也并未向美国国会汇报相关计划。

分析员：对中国起阻吓作用

随着美国总统拜登上任后把外交主场转向东南亚，中美在涵盖南中国海和台海的印太区域博弈持续升温。在本月13日发布的七国集团公报中，美国首次汇集盟友的力量，提及台海和平稳定重要性，同时表达对南中国海局势的关切，虽未直接点名，但矛头都指向中国；14日发布的NATO公报则指中国是“系统性挑战”，并敦促中国在海事等领域坚守国际义务，并在国际系统中负责任地行动。

美国联合盟友的海上对华施压策略，在南中国海也愈加显现。上月，法国派潜艇参加美日联合军事演习，途中穿行南中国海，英国的伊利沙白女王号战斗群也启程驶入南中国海。

军事分析员亨德里克斯接受Politico访问时指出，对美国而言，一支有效的太平洋舰队应包含英国和法国等欧洲盟友的军队；计划一旦落实，将凸显美国与盟友在海上自由和贸易自由课题上对抗中国的团结姿态，对中国起阻吓作用。

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》访问时分析，美国在太平洋已组建了第三、第五和第七舰队，但在拜登政府积极召集盟友抗华的背景下，美国希望把北约的军事力量引入印太地区，以实现集体对中国进行军事围堵的目标；这也显示，美国正在为北约公报的具体落实做准备。

此外，若把北约的军力东扩到中国周边，一旦中美发生冲突，美国也能启动北约宪章第五条的集体防御机制，召集北约盟友共同对抗解放军。宋忠平预计，北约的集体包围将对中国形成巨大的军事和政治压力。

但宋忠平认为，美国的计划不一定可行，因为北约的对华立场存有分歧，重视的安全课题也不一致；不少欧洲国家把恐怖主义和俄罗斯视为头号安全挑战，因此不会愿意把军事预算与资源投入遥远的印太地区。

（记者是《联合早报》北京特派员）