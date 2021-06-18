中国拟公布新规整顿民间教育培训行业

（香港路透电）中国据报计划在本月公布新规，整顿规模达1200亿美元（1601.40亿新元）的民间教育培训行业，包括对广告设限、试行禁止假日期间补习等。

路透社引述消息人士说，计划中的行业整顿由中国高层推动，旨在减轻学童的压力，并通过降低家庭生活成本来提高出生率，最早可能于下周公布并在下个月生效。其中，计划出台的新规将在北京、上海和其它几个大城市试行，禁止寒暑假期间的线上和线下补习。

消息人士也称，计划出台的新规比预期更加严格，民间教育培训行业应当做最坏打算，可能会使课后补习类公司的年收入减少多达70%至80%。

被列入试行新规的地区将限制工作日的校外辅导课，目前这些辅导课会进行到晚上八时至九时。监管机构也将禁止在线上和线下对课外辅导“过度”打广告，尤其是在主流媒体和公共区域，辅导费也将受到严格控制。

消息人士说，虽然新规只是试行，但如果其他地区没有为了政治正确而跟进，甚至推出更严厉的规定，“可能会令人感到意外。”

中国教育部和其他有关部门正在起草的改革方案，针对的是从幼儿园到小学、初中、高中阶段的教培市场，这一行业近年来发展迅速，竞争白热化。

根据中国教育学会最新数据，2016年，超过75%小学至高三阶段学生参加了课外辅导班。