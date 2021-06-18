香港政情 涉嫌违反《香港国安法》 《苹果日报》大楼被搜查五高管被捕 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 香港警察国家安全处昨天大举搜查《苹果日报》大楼，拘捕了四男一女，罪名为涉嫌违反《香港国安法》第29条“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”。图为壹传媒集团营运总裁周达权（右二）被带走。（法新社） 字体大小: 小 中 大 有受访学者认为，港府短期内可能会逐步冻结《苹果日报》和相关公司的资产，让《苹果日报》无法维持日常运作，“最后要自我宣布倒闭，或者是在市场上出售，然后由中资企业购入《苹果日报》”。香港警察国家安全处昨天再次大举搜查《苹果日报》大楼，并以涉嫌违反《香港国安法》为由拘捕五名报社高管，以及冻结该报三家关联公司资产共1800万港元（约308万新元）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港 苹果日报 香港国安法 陈时中为疫苗进货缓慢致歉 强调无意护航台产疫苗 路透社：滴滴出行接受反垄断调查