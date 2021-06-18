涉嫌违反《香港国安法》 《苹果日报》大楼被搜查五高管被捕

有受访学者认为，港府短期内可能会逐步冻结《苹果日报》和相关公司的资产，让《苹果日报》无法维持日常运作，“最后要自我宣布倒闭，或者是在市场上出售，然后由中资企业购入《苹果日报》”。

香港警察国家安全处昨天再次大举搜查《苹果日报》大楼，并以涉嫌违反《香港国安法》为由拘捕五名报社高管，以及冻结该报三家关联公司资产共1800万港元（约308万新元）。