台海局势 陈时中为疫苗进货缓慢致歉 强调无意护航台产疫苗 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 台湾因冠病疫苗短缺，乱象丛生，民怨沸腾。中央流行疫情指挥中心、卫生福利部长陈时中昨天在立法院为疫苗进货速度缓慢致歉，强调绝无为台产疫苗护航之意，也愿意和鸿海创办人郭台铭一起努力，但国际现货不稳定，“会碰到一个困难，（疫苗厂商）都是跟国家往来”。台湾昨天公布新增175起本土病例，19起死亡病例。施打阿斯利康疫苗这三天来，已有20人猝死，目前尚未证实与疫苗有直接关系，但不少民众心生恐惧，也有家属提出抗议，此间专家担忧会造成缓打潮。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 冠状病毒19 疫情 疫苗 蔡英文 郭台铭 陈时中 涉嫌违反《香港国安法》 《苹果日报》大楼被搜查五高管被捕 路透社：滴滴出行接受反垄断调查