陈时中为疫苗进货缓慢致歉 强调无意护航台产疫苗

台湾因冠病疫苗短缺，乱象丛生，民怨沸腾。中央流行疫情指挥中心、卫生福利部长陈时中昨天在立法院为疫苗进货速度缓慢致歉，强调绝无为台产疫苗护航之意，也愿意和鸿海创办人郭台铭一起努力，但国际现货不稳定，“会碰到一个困难，（疫苗厂商）都是跟国家往来”。

台湾昨天公布新增175起本土病例，19起死亡病例。施打阿斯利康疫苗这三天来，已有20人猝死，目前尚未证实与疫苗有直接关系，但不少民众心生恐惧，也有家属提出抗议，此间专家担忧会造成缓打潮。