郭台铭和台积电获授权 各买500万剂辉瑞疫苗

郭台铭昨早突然“放大招”，在面簿上提出八点意见直接向总统蔡英文喊话，包括要求与蔡英文会面。台湾总统府立即回应，乐意与郭台铭见面会谈。随后，台湾行政院宣布，同时授权郭台铭的永龄基金会与台积电，洽购辉瑞疫苗。

（台北综合讯）台湾陷入“疫苗荒”，鸿海集团创办人郭台铭寻求捐献疫苗的想法昨天峰回路转，台湾政府终于宣布授权郭台铭方面代表洽购500万德国BNT疫苗（即辉瑞疫苗，香港称复必泰疫苗）供民众施打。

同时，科技巨头台积电也突然进入画面，获得政府授权采购另外500万剂BNT疫苗，也会捐出来。

台湾行政院昨午在临时记者会上宣布，政府将发函授权台积电与郭台铭成立的永龄基金会，代表政府洽谈购买各500万剂BNT德国原厂疫苗，直接送抵台湾捐赠给政府，合计是1000万剂BNT疫苗。

行政院发言人罗秉成也首次透露，台积电是在本月10日提出申请，希望捐赠500万剂德国原厂BNT疫苗。他说，BNT公司表示，疫苗只会卖给政府，不会卖给私人或者企业，“为解决民间企业购买疫苗遭遇的问题”，因此政府将进行特殊采购安排。

罗秉成特别解释，政府没有鼓励台积电购买疫苗，是台积电自愿捐赠，而且不任何附带条件，将500万剂BNT疫苗无保留的捐赠给政府，由政府统筹运用。

上述的突然转变，昨天引起台湾舆论关注。此前，郭台铭在5月底就公开表示，有办法采购到500万剂BNT疫苗并希望捐给台湾，但他的采购行动一直没有成功，评论人多认为，民进党政府忌讳郭台铭的声望，以及捐献疫苗可能助长他的政治能量，因此从中阻挠。不过，台湾疫情指挥官陈时中等高层都否认“卡关”。

昨天一早，郭台铭突然“放大招”，在面簿上提出八点意见直接向总统蔡英文喊话，包括要求与蔡英文会面。

他强调自己在采购BNT疫苗一事上绝无任何政治和商业企图，希望能与蔡英文会面，并且话中有话地写到，“我相信您才是疫苗政策的决策者，我希望当面报告，取得您的同意、或是拒绝”“没有您的明确裁示、疫苗的采购永远不能真正的开始。”

这番以退为进的贴文发出后，台湾总统府立即回应，乐意与郭台铭见面会谈。随后，台湾行政院宣布，同时授权永龄基金会与台积电洽购BNT疫苗。

下午4点，郭台铭与台积电董事长刘德音也受邀到总统府与蔡英文当面会谈，讨论采疫苗相关事宜。

总统府发言人张惇涵会后转述，蔡英文有四点裁示，包括疫苗要原厂制造、原厂包装、直送台湾。

张惇涵也介绍，蔡英文当面诚恳地感谢郭台铭与刘德音的热心义举，并承诺政府未来也会穷尽一切可能跟努力，获得更多疫苗来源。再者，她也指示行政院相关部会，持续密集与两家企业协商，务必最短时间内完成相关授权文件，协助各争取500万剂原厂疫苗。

张惇涵说，1000万剂疫苗交货期程，大家都有共识，越快越好，且要原厂制造、原厂包装、直送台湾；后续台湾政府也会在德国政府协助下，共同商议由政府采购今年及未来的疫苗。

新确诊188起 21人死亡

台湾昨天新增确诊病例188起，包括一起境外输入病例，21人死亡。

另一方面，台湾疫情指挥中心周五证实，24万剂莫德纳疫苗昨天下午运抵台湾，该批次疫苗的有效期到今年12月15日。

台湾是直接从厂家采购了505万剂莫德纳疫苗，在5月28日已获得首批交货约15万剂。本批次交货的疫苗共65万剂，昨天运抵的是第一批，下一批的41万剂也将在近期送抵台湾。

35人打阿斯利康疫苗后猝死

在疫情笼罩下，台湾急需大量新冠疫苗，但因施打的阿斯利康疫苗引发副作用的新闻不断，导致民众担忧并开始对疫苗却步。截至昨天，全台湾施打阿斯利康疫苗之后发生猝死的案例，累计已达到35起。

中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳表示，施打疫苗之后出现的一些症状，难以区别是疫苗或其他疾病的表征。近期天气炎热，他建议老年人如果原本身体状况、慢性病不稳定也不急着施打，更不要大老远送至很远的诊所施打，造成老人身体承受压力过大。