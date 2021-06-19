五名壹传媒高层被捕 引发中美香港问题再交锋

香港警方拘捕五名壹传媒集团高层，触发中美两国再次在香港问题上交锋。美方昨天呼吁港府释放五人，中国外交部回应指，香港是法治社会，任何人都没有法外特权。

香港警方国安处以涉嫌违反《香港国安法》为由，前天拘捕壹传媒及《苹果日报》五名董事，并在昨天正式检控其中二人，包括壹传媒行政总裁张剑虹和《苹果日报》总编辑罗伟光，指他们违反《香港国安法》第29条“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”。两人今天早上会被带到西九龙裁判法院提讯。其他三名被捕人仍被扣查。

国安处也冻结《苹果日报》的三家相关公司的1800万港元（311万新元）资产，并在昨天向三家公司派递检控书，控告他们违反有关罪行，通告他们需要委派代表今早到西九龙裁判法院应讯。

《苹果日报》加印至50万份

在集团五名高层被捕后，《苹果日报》如常编采工作，昨天更加印至50万份发行。当首批约1800份《苹果日报》于凌晨送抵旺角亚皆老街报摊时，已有逾40名港人在场排队等候购买。有人购买两份，也有不少人购买逾10份，以行动支持《苹果日报》。至凌晨2时，约1800份《苹果日报》几近售罄。在其他地区，也出现类似的情况。

港府拘捕壹传媒高层的行动，除激发民主派支持者不满，也引起欧美国家反弹。美国昨天强烈谴责香港警方拘捕《苹果日报》及其母公司五名高层，要求立即将他们释放，并表示深切关注香港有关部门选择性利用国安法，任意针对独立传媒机构。

美国国务院发言人普赖斯说，有关勾结外国势力危害国家安全的指控，似乎完全出于政治动机。

他呼吁港府停止把独立和自由的媒体当作打击的目标，并指压制媒体自由和限制信息自由流动不仅损害了香港的民主制度，也损害了香港作为国际中心的信誉和活力。

英国外长拉布批评，事件反映北京利用《香港国安法》针对异见声音，并非处理公共安全问题，重申新闻自由是中国在《中英联合声明》中承诺保障的权利之一，应该得到尊重。

欧盟则表示，搜查《苹果日报》及拘捕高层，进一步显示《香港国安法》被利用以遏制香港的新闻自由和言论自由，强调香港居民的所有现有权利和自由应该得到充份保障。

中国外交部发言人赵立坚回应美国的批评时指出，香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都无法外特权，任何机构都不是法外之地，包括新闻自由在内的任何权利自由都不能突破国家安全的底线。

他强调，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预，敦促个别外国政客放下傲慢和偏见，摒弃双重标准，切实尊重香港特区依法执法，尊重不干涉他国内政这一国际法和国际关系基本准则。

学者：美不会有太多跟进行动

香港天大研究院副院长伍俊飞接受《联合早报》访问时认为，《苹果日报》在国际上有一定影响力，因此港府拘捕行动引起西方国家不满，但相信欧美尤其是美国不会有太多跟进行动。

伍俊飞解释，美国上一任总统特朗普在外交上经常采用极限施压策略，迫使别国让步。现任总统拜登的外交风格较为理性，看重对等外交，“估计日后最多是在中美的人文交流方面加设限制，以及再制裁一些香港官员，不太可能像特朗普那样不按常理出牌，如制裁香港金融体系。”

他进一步指出，中国眼下已成为全球第二大经济大国和航天强国，以及第三大军事强国，欧美国家都渴望了解有关中国的资讯，香港在这方面仍然扮演着重要的角色，相信港府拘捕传媒高层的事件，不会触发外国媒体大规模撤离香港。