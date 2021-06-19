兵分三路 重庆市委一二把手实地督促维稳

中共重庆领导层一二把手近日兵分三路，分赴区县实地督促维稳工作。市委书记陈敏尔期间要求重庆区县增强政治敏锐性，从严抓好安全稳定工作，维护社会大局稳定，为中共建党百年营造良好氛围。

这已是中共重庆市委不到半个月来，至少第三次强调建党百年节点上要强化维稳工作。分析人士指出，重庆去年下半年曾有致命煤矿事故频发的教训，重庆市委近期再大幅升高警戒水平，意在避免关键节点上节外生枝，预计将继续大力推进安全生产攻坚，对责任落实不到位的各级党政“一把手”从严追责问责。