中国政情 兵分三路 重庆市委一二把手实地督促维稳 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年6月19日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中共重庆领导层一二把手近日兵分三路，分赴区县实地督促维稳工作。市委书记陈敏尔期间要求重庆区县增强政治敏锐性，从严抓好安全稳定工作，维护社会大局稳定，为中共建党百年营造良好氛围。这已是中共重庆市委不到半个月来，至少第三次强调建党百年节点上要强化维稳工作。分析人士指出，重庆去年下半年曾有致命煤矿事故频发的教训，重庆市委近期再大幅升高警戒水平，意在避免关键节点上节外生枝，预计将继续大力推进安全生产攻坚，对责任落实不到位的各级党政“一把手”从严追责问责。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共重庆市委 中共重庆市委书记陈敏尔 中共建党百年 重庆市长唐良智 吴存荣 王赋 胡明朗 矿难 维稳 安全稳定工作 贵州石玉高速公路 下月建成通车 湖北十堰燃气爆炸事故 涉事公司八责任人被刑拘