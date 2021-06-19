政协经委副主任：中国应建 自主可控汽车芯片产业体系 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月19日 5:00 AM 中国汽车工业协会常务副会长付炳锋预计，未来五年中国电动车产销增速将保持在40%以上。图为本月2日正式投运的福建首座“多站融合”超级充电站，这个充电站总车位98个，充电车位46个。站内建有超级快速充电桩，一部私家车充满电只需约25分钟。（新华社） 字体大小: 小 中 大 全球汽车工业“芯片荒”持续，中国工业和信息化部原中共党组书记、部长苗圩在上海一个论坛上说，中国汽车产业需要拥有自己统一的操作系统，在芯片“荒”危机之后，建立自主可控的车规级芯片产业体系。苗圩：软件定义汽车时代要加快建设开放数据平台综合《新京报》与澎湃新闻报道，现为全国政协经济委员会副主任的苗圩昨天在中国汽车工业协会主办的第11届中国汽车论坛上指出，软件定义汽车时代，整车计算平台需要CPU加操作系统，有了美国打压中国高科技企业的前车之鉴，中国应及早谋划自主可控的芯片、操作系统。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 付炳锋 苗圩 节能车 芯片 中国汽车论坛 贵州石玉高速公路 下月建成通车 湖北十堰燃气爆炸事故 涉事公司八责任人被刑拘