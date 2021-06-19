政协经委副主任：中国应建 自主可控汽车芯片产业体系

全球汽车工业“芯片荒”持续，中国工业和信息化部原中共党组书记、部长苗圩在上海一个论坛上说，中国汽车产业需要拥有自己统一的操作系统，在芯片“荒”危机之后，建立自主可控的车规级芯片产业体系。

苗圩：软件定义汽车时代

要加快建设开放数据平台

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综合《新京报》与澎湃新闻报道，现为全国政协经济委员会副主任的苗圩昨天在中国汽车工业协会主办的第11届中国汽车论坛上指出，软件定义汽车时代，整车计算平台需要CPU加操作系统，有了美国打压中国高科技企业的前车之鉴，中国应及早谋划自主可控的芯片、操作系统。