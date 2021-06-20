宁波高校外教杀害女学生引发众怒 网民呼吁严惩 不让外籍身份成罪犯“护身符”

作者：杨丹旭

受害者是宁波工程学院一名23岁的大三学生，涉案外籍人士是该校一名美籍黑人外教，案发前曾追求这名女生。有网民爆料，涉案外教此前曾因骚扰女生被投诉，但学校仍保留了其职务。这起刑事案引起中国民众众怒，大量网民要求“杀人偿命”。

中国浙江宁波发生高校外教杀害女学生的骇人命案，引发舆论极度愤怒。中国网民呼吁官方严惩罪犯，不让外籍身份成为罪犯逃脱法律制裁的“护身符”。

宁波鄞州公安分局前天（6月18日）通报，破获一起涉外刑事案件。通报称，警方在6月14日晚上10时接报，鄞州区通途路世纪大道附近树林中发生命案，一名女性被害。警方在次日凌晨抓获一名外籍男性犯罪嫌疑人。据犯罪嫌疑人供述称，因感情纠纷行凶，案件正在进一步侦办中。

根据网上传开的疑似死者父亲发的长文叙述，受害者是宁波工程学院一名23岁的大三学生，涉案外籍人士是该校一名美籍黑人外教，案发前曾追求这名女生。

该文也称，家属要求学校给一个说法，但学校称案件在受害者离开学校时发生，学校没有责任，只能向家属退还学费，建议家长走法律程序。

有网民爆料，涉案外教此前曾因骚扰女生被投诉，但学校仍保留了其职务。也有网民称，命案发生后，学校对外封锁消息，禁止学生在社交媒体上谈论案件。

这起恶劣的刑事案引起中国民众众怒，大量网民要求官方严惩凶手、“杀人偿命”，呼吁执法机关不因嫌疑人是外籍人士而网开一面。

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强受访时向《联合早报》指出：“民众因为过去的一些经验，以及官方之前在处理这类案件时，因外交、当下时局等原因不公开、不透明，会担心违法者不被严惩，质疑法律的严肃性。”

“超国民待遇”常受争议

在华外国人在执法机关面前的“超国民待遇”不时受争议。2019年一名在福州的留学生骑电动车时因违规载人被交警拦下，该外籍学生五次推搡交警、暴力抗法，警方最后对其进行批评教育，但该处罚被网民质疑太轻。

面对汹涌的网络舆情，鄞州公安分局昨天再发通报称，将严格规范执法，“确保办成铁案”。

法律博主“检者青峰”昨天发文指出，担心凶手靠外国人身份逃脱法律制裁的担心“并无现实基础”，外国人的身份确实是司法机关定罪量刑不得不考虑的因素，但这种影响不是绝对的。但评论不讳言，某些部门在处理涉外事件时，可能存在对外国人身份投鼠忌器“和稀泥”的处理问题。

《环球时报》总编辑胡锡进前天在微博评论指出，外籍的身份完全无法成为那些罪犯逃避惩罚的保护伞，“这一点大家无需怀疑”。

他同时提醒，舆论第一时间对案情的关注应避免聚焦到犯罪嫌疑人的国籍和肤色上，那样的话有可能在国际舆论场上引起反弹，因此任何成熟的社会都不会鼓励那样的关注方向。

外国人“超国民待遇”的老话题也再度浮现，有网民质疑，高校崇洋媚外尤为严重。急于国际化的中国高校近年来积极引入外籍教师和留学生，召来门槛过低、超国民待遇等争议，由此引发的个别事件，也频频刺激中国民众敏感神经。

山东大学两年前被曝给外国留学生配“学伴”，并在报名表格使用“结交外国异性友人”等暧昧表述，陷入舆论风波。

四川成都电子科技大学最近在端午节举行传统文化体验活动，也被质疑仅邀请男性留学生和中国女生参加。不过，校方回应称，相关指责严重歪曲事实。

宁波外教杀害女学生案在社交媒体引起大量讨论，但中国主流媒体并未进行突出报道。

谭刚强分析，中共建党100年庆祝在即，高层强调维稳，相信案件因此被淡化处理。他说：“不过，普通民众仍然会密切关注，尤其是其司法公正问题。”

（记者是《联合早报》北京特派员）