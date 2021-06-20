台海局势

美国宣布加码赠台250万剂莫德纳疫苗今天运抵

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来自 / 联合早报

文 /
温伟中

发布 / 2021年6月20日 5:00 AM

台湾6月15日起开放阿斯利康疫苗接种后传出53人接种该疫苗后猝死，虽死因是否与接种疫苗直接相关仍有待厘清，当地长者纷纷出现缓打潮。图为高雄市空空荡荡的接种中心。（中通社）
台湾6月15日起开放阿斯利康疫苗接种后传出53人接种该疫苗后猝死，虽死因是否与接种疫苗直接相关仍有待厘清，当地长者纷纷出现缓打潮。图为高雄市空空荡荡的接种中心。（中通社）

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在台湾冠病死亡人数节节攀升之际，美国展现火速疫苗外交手腕，昨晚宣布加码赠送台湾250万剂莫德纳疫苗，今天就由华航专机运抵台湾。这也是本月6日三名美国参议员访台时承诺赠台75万剂的三倍多。

台湾近来陷入疫苗荒，截至昨天岛内只有235万6600剂疫苗，还不足以为2375万人口的一成施打。今天运来的及时雨已超过台湾原有疫苗的总数。

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