美国宣布加码赠台250万剂莫德纳疫苗今天运抵

在台湾冠病死亡人数节节攀升之际，美国展现火速疫苗外交手腕，昨晚宣布加码赠送台湾250万剂莫德纳疫苗，今天就由华航专机运抵台湾。这也是本月6日三名美国参议员访台时承诺赠台75万剂的三倍多。

台湾近来陷入疫苗荒，截至昨天岛内只有235万6600剂疫苗，还不足以为2375万人口的一成施打。今天运来的及时雨已超过台湾原有疫苗的总数。