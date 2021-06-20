台海局势 美国宣布加码赠台250万剂莫德纳疫苗今天运抵 订户 来自 / 联合早报 文 / 温伟中 发布 / 2021年6月20日 5:00 AM 台湾6月15日起开放阿斯利康疫苗接种后传出53人接种该疫苗后猝死，虽死因是否与接种疫苗直接相关仍有待厘清，当地长者纷纷出现缓打潮。图为高雄市空空荡荡的接种中心。（中通社） 字体大小: 小 中 大 在台湾冠病死亡人数节节攀升之际，美国展现火速疫苗外交手腕，昨晚宣布加码赠送台湾250万剂莫德纳疫苗，今天就由华航专机运抵台湾。这也是本月6日三名美国参议员访台时承诺赠台75万剂的三倍多。台湾近来陷入疫苗荒，截至昨天岛内只有235万6600剂疫苗，还不足以为2375万人口的一成施打。今天运来的及时雨已超过台湾原有疫苗的总数。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 疫苗 莫德纳 美台关系 美国在台协会 蔡英文 香港小野猪误闯港铁站 中国特稿：三星堆遗址等待文字来揭秘