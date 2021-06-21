工人染疫深圳盐田港停滞推高运费 上海至荷兰涨近七倍

盐田国际集装箱码头在5月因有工人确诊冠病，而暂停接收出口重柜。港口运输一度因严格防疫措施陷入停滞，连带附近南沙港和蛇口港也出现更严重的货物积压现象，被媒体形容是2019年以来最严重的货轮堵塞现象。

广东最近一波冠病疫情，导致世界第四繁忙港口的深圳盐田港局部停摆，本已创纪录的运费持续攀上新高。从中国到欧洲荷兰的集装箱运费，据报同比增长近七倍，业界担忧这可能造成比今年3月苏伊士运河货轮搁浅更严重的影响。

行业消息人士昨天向《联合早报》透露，盐田港目前至少三分之一的员工仍在隔离，尚无结束隔离的确切日期，影响港口运营能力。

受访学者则说，德尔塔变种病毒肆虐，让中国陷入自去年5月以来最严重的一次疫情复发，对现有保护措施造成出人预料的冲击。但随着官方调整理顺监管程序，相信这波疫情不会对中国外贸造成太大影响。

广东5月底暴发新一波疫情，当地政府实施严格防疫措施。其中，5月21日盐田国际集装箱码头因工人中检出冠病确诊病例，而暂停接收出口重柜。港口运输一度因严格防疫措施陷入停滞，连带附近南沙港和蛇口港也出现更严重的货物积压现象，被媒体形容是2019年以来最严重的货轮堵塞现象。

盐田港运营方：6月底全面恢复

盐田港运营方上周二（6月15日）表示，目前盐田国际整体操作能力已恢复至正常时期的七成，但须等到6月底才能全面恢复。盐田港是全世界最繁忙的大型集装箱港口之一，仅次于上海、新加坡和宁波，年处理量逾1300万个标准箱（TEU）。

航运咨询公司德鲁里（Drewry）上周四发布的数据显示，从上海到荷兰鹿特丹的40英尺集装箱运费已涨至1万1196美元（1万5056新元），同比增长近七倍。

全球第一大集装箱承运公司丹麦AP穆勒—马士基集团（A.P. Moller-Maersk）同日则发声明称：“趋势令人担忧，不断的拥堵正在成为一个全球性问题。”

港口拥堵打乱供应链

彭博社引述美国货运代理公司飞协博（FlexPort）全球海运业务副总裁波斯库斯（Nerijus Poskus），形容中国南部港口的局面是又一起困扰全球供应链的灾难，估计盐田港的拥堵须六至八周才能完成清理。

港口拥堵的影响预计将波及船期、供应链，乃至全球各个港口，也可能冲击中国外贸，推高中国出口产品价格。官方数据显示，5月中国出口总值（美元值）与去年同期相比增长27.9％，但低于市场预期。

不愿具名的行业人士昨天告诉《联合早报》，目前全球对中国出口商品的强劲需求，让盐田港此次停摆显得更严重。出口货物拥堵目前已外溢至中国各大沿海港口，国际陆海贸易新通道至广西北部湾出海口也出现拥堵现象。

该名人士透露，盐田港目前三分之一至一半的员工仍在隔离，尚不知何时结束隔离，深圳疫情严峻性暂时不得而知；当地机场前天因餐厅服务员确诊，才收紧防控措施。

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》采访时则说，盐田港目前可能对进口货物实施更加严格检疫，挤占出口作业的相关资源；一旦理顺相应的监管程序，拥堵情况相信将获改善。

他预期，盐田港停摆对中国外贸的影响，可能反映在6月份的宏观数据，但不会大幅影响中国出口价格。“可能造成比较大的滞后，造成一定的混乱，短期内肯定会造成负面影响，但不用太夸大。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）