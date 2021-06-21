美加码赠台250万剂疫苗运抵 蔡英文：美日“患难见真情”

（台北综合讯）美国加码捐赠台湾的250万剂莫德纳疫苗，昨天下午运抵台北。台湾总统蔡英文除了感谢美国政府和台湾外交团队外，并指出日本和美国在台湾遭遇困难的时候伸出援手，是“患难见真情”。

据中央社报道，运载这批莫德纳疫苗的华航货机是在昨天下午4时30分抵达桃园机场，台湾卫生福利部长、中央疫情指挥中心指挥官陈时中与美国在台协会（AIT）台北办事处处长郦英杰亲自到停机坪迎接。

随后，蔡英文昨天下午5时在总统府透过面簿发表防疫工作和疫苗进度的视频讲话时指出，加上这250万剂，台湾已经累积取得超过485万剂疫苗；后续已洽购的部分也会分批到货，部分缓解了燃眉之急。“但我们不会因此松懈，我和政府团队会持续把疫苗当作最要紧的事，继续来努力。”

蔡英文还说，有系统的疫苗施打最近已经展开，但有很多假信息、不实言论对疫苗副作用加油添醋，或破坏民众对指挥中心的信任。她提醒说：“家人、朋友难免都有意见不合，但病毒才是我们真正的敌人。”

美国在台协会（AIT）前晚在面簿宣布美国加码捐赠250万剂疫苗给台湾贴文，消息一出，两个小时内有9万人点赞。

美国三名跨党派参议员本月6日访台时宣布捐赠台湾75万剂疫苗，但没有公布疫苗何时送到，250万剂为75万剂的三倍多。

综合其他台媒报道，淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正分析称，美国赠台疫苗数量虽有限，仍可限缩北京在台湾疫苗短缺之际、操作两岸关系的空间。

他说，一个被病毒弱化的台湾不符合美国利益，华盛顿当然会出手，让台湾不至倒下。

政治大学东亚研究所名誉教授丁树范表示，美国赠台疫苗，显示AIT高度掌握台湾政情及需要，密集通知华府台湾疫情若不见缓解的政治后果；此外，美国也可能忧心疫情将影响台湾的半导体产业。

台新增107起本土病例

台湾新增107起本土冠病病例，是连续八天低于200起，死亡病例新增11起。截至昨天，台湾累计确诊病例1万4005起，死亡病例549起。

台湾近期传出多起长者施打阿斯利康疫苗后死亡的通报，中央疫情指挥中心发言人庄人祥表示，有关注射疫苗后死亡的通报案例昨天新增18起，皆是注射后四天内发生，目前累计67起，其中75岁以上有55起。

台湾阿斯利康疫苗已接种144万剂，其中有3万1400多剂左右提供给75岁以上长者。

庄人祥说，死亡的长者多有慢性疾病，目前也有九起通过司法相验解剖，死亡原因厘清与心血管、慢性病相关，跟疫苗无相关，并有一起解剖后确诊为冠病。

台北市联合医院中兴院区主治医生姜冠宇认为，若阿斯利康疫苗出现缓打潮，政府应放宽年龄限制，避免救命疫苗不必要的浪费。

他表示，万一大部分人都在等，恐怕台湾在未达到足够普及率前又会发生一波新疫情，疫苗普及率须达75%，才有恢复经济活动的本钱。